Cei 3 barbati acuzati ca l-au omorat pe tanarul din Medias au fost arestati. Toti sunt recidivisti

Ziare.

com

Toti sunt recidivisti, unul dintre ei fiind eliberat in baza Legii privind recursul compensatoriu cu doi ani inainte de termen.Potrivit reprezentantilor Politiei Sibiu, instanta a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a celor trei suspecti de uciderea tanarului de 25 de ani, din Medias."Este vorba de RM, de 30 de ani, din judetul Alba, cercetat penal pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, OOI, de 38 de ani, din judetul Sibiu, cercetat penal pentru savarsirea infractiunii de omor si AP, de 34 de ani, din judetul Alba, cercetat penal pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente", a transmis, luni seara, Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu.Cercetarile continua la nivelul IPJ Sibiu, Serviciul de Investigatii Criminale, sub stricta supraveghere a Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca toti cei trei care au participat la uciderea tanarului de 25 de ani sunt recidivisti, unul dintre ei fiind eliberat in baza Legii privind recursul compensatoriu, cu mai bine de doi ani inainte de termen. Acesta fusese condamnat pentru crima. Altul, despre care s-a crezut ca a fost eliberat in baza aceleiasi legi, a fost eliberat cu un an mai devreme, dar inainte de intrarea in vigoare a legii.Potrivit prim-procurorului Ion Vestemean, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, politistii din Sibiu au fost sesizati ca in noaptea de duminica F.M.A. a murit in sectia de primiri urgente a Spitalului Medias, ca urmare a unei agresiuni ce a fost exercitata asupra sa de catre trei barbati, agresiune petrecuta pe calea de acces a unui club de noapte din Medias.