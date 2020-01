Crima in stil mafiot in Galati: O femeie ar fi comandat uciderea sotului

Ziare.

Incidentul s-a produs in ultima zi a anului trecut 2019 si a fost anuntat la numarul unic de urgenta 112, ca fiind un accident casnic.Practic, femeia de 32 de ani i-a anuntat pe politisti ca si-a gasit sotul, un italian de 62 de ani, mort in locuinta.Oamenii legii au extins cercetarile in momentul in care au descoperit, miercuri, mai multe leziuni suspecte pe cadavrul barbatului.Surse apropiate anchetei sustin ca italianul a fost omorat in bataie la ordinul sotiei care ar fi platit doi barbati din localitate cu suma de 2.500 de lei.Cei trei suspecti, femeia si barbatii, au fost retinuti si urmeaza sa fie prezentati, miercuri, instantei cu propunere de arestare preventiva pentru omor calificat.