De ce judecatorii l-au scapat de inchisoare pe viata pe atacatorul de la Perla. Fata casierei ucise contesta sentinta

Pe 9 decembrie, Georgiana Bendre a contestat aceasta sentinta, iar cazul a ajuns la Curtea de Apel Bucuresti. Primul termen de judecata a fost stabilit pe 23 ianuarie 2020, potrivit portalului instantelor. Inlocuirea pedepsei deschide posibilitatea ca Gheorghe Vladan sa fie eliberat conditionat. El este inchis de aproape 8 ani, din 6 martie 2012. Deoarece are 60 de ani, acesta poate fi eliberat conditionat dupa executarea unei fractii de 2/3 din pedeapsa, la care se pot adauga zilele castigate in urma muncii prestate in penitenciar si in baza legii recursului compensatoriu (de care va beneficia, chiar daca a fost abrogata).Deci ar putea iesi din inchisoare in mai putin de 7 ani, desi pedeapsa a fost pe viata. Vladan este inchis in prezent in Penitenciarul Giurgiu.Potrivit motivarii Tribunalului Giurgiu, Gheorghe Vladan a beneficiat de prevederile unui articol din vechiul Cod penal, aplicabil in cazul lui, deorece este legea penala mai favorabila."In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei, detentiunea pe viata se inlocuieste cu inchisoarea pe timp de 25 de ani", este prevederea din lege."Petentul condamnat Vladan Gheorgh este nascut la data de 4 iunie 1959 si prin urmare a implinit varsta de 60 de ani la data de 4 iunie 2019. Astfel cum s-a aratat mai sus, potrivit art. 55 alin. 2 C.p., in cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei, detentiunea pe viata se inlocuieste cu inchisoarea de 25 de ani.Astfel, tribunalul constata ca in cauza sunt indeplinite cerintele art. 55 alin. 2 C.p., condamnatul implinind varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei detentiunii pe viata.", motiveaza judecatorii.Georgiana Bendre, fata casierei de la salonul Perla, care a fost impuscata mortal in urma atacului de acum sapte ani, a explicat pe 25 decembrie 2019, intr-un interviu pentru ziarul Libertatea ca este revoltata si indurerata de aceasta decizie."Cred ca este un pericol si pentru mine daca ar iesi mai devreme, cat si pentru societate. E clar ca daca pedeapsa a fost pe viata de la inceput a fost data cu un scop si daca s-ar reduce m-ar afecta si pe mine si societatea.Am tot vazut in ultima perioada cate s-au intamplat dupa ce au fost eliberati atatia criminali si exista o teama pentru ce s-ar putea intampla in viitor", spune tanara.La 5 martie 2012, agentul de politie Gheorghe Vladan a deschis focul in incinta coaforului de la complexul Perla din Capitala.Sotia acestuia, care voia sa divorteze de el, si casiera coaforului au fost ucise.Alte sase persoane, angajati si clienti ai salonului, au fost ranite.Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Gheorghe Vladan la detentie pe viata. Daunele materiale si morale stabilite de aceeasi instanta sunt de cate 150.000 de lei pentru fiecare dintre partile civile din dosar.Decizia a fost mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti. In ianuarie 2014, Gheorghe Vladan a acceptat aceasta setinta si si-a retras recursul declarat la Inalta Curte.