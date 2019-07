DIICOT face precizari in cazul Caracal si cere prudenta in folosirea informatiilor neconfirmate

Ziare.

"Informatiile care apar in cadrul anchetei fac foarte mult rau si rudelor, si celor care sunt foarte apropiati de cele doua victime. Incercam sa transmitem toate datele, dar sa fim si oameni in acelasi timp", a declarat Hosu, la sosirea la locuinta barbatului din Caracal, suspectat in cazul disparitiei atat a fetei de 15 ani, cat si a altei adolescente, de 18 ani.Cercetarile la fata locului continua duminica."Este dificil, e foarte clar, e o locatie foarte mare, care trebuie luata la milimetru. Incercam sa facem treaba cat se poate de bine si cu toate mijloacele de investigare speciale pe care le au si parchetul, si politia", a mai spus seful adjunct al DIICOT.Intrebata daca faptul ca suspectul nu coopereaza ingreuneaza ancheta, Hosu a raspuns: "Nu. Pana la urma, suspectului trebuie sa ii demonstrezi cu probe activitatea infractionala".In ceea ce priveste infractiunea de omor, Giorgiana Hosu a declarat: "Lasati-ne sa gasim probele, sa le valorificam, sa schimbam incadrarea juridica si sa comunicam".Ea a precizat, de asemenea, ca in cazul disparitiei adolescentei de 18 ani, in acel dosar era inceputa urmarirea penala pe fapta de trafic de persoane si ca anchetatorii nu puteau lega fotografia unei masini de nimic altceva."Colegii mei s-au miscat foarte repede, zic eu, pe o cauza in care aveam foarte putine indicii din mai pana in acest moment. Nu cred ca se putea mai mult decat ce au facut. Dar daca se putea mai mult, pana la urma o sa venim si o sa recunoastem si asta. (...) Haideti sa strangem tot si apoi comunicam. Si vedem si ce am facut bine, si ce am gresit", a mai declarat Hosu.Intrebata despre alte cazuri de disparitii in zona, ea a replicat: "Incercam si o asemenea pista de ancheta. Important in acest moment sunt cele doua victime"."Deocamdata, a fost un timp in care totul s-a condensat, colegii mei au stat aici de la 3 dimineata de cand am preluat dosarul, pe data de 26 (vineri - n.r.), au stat aici aproape non-stop. Suntem toti la serviciu fara sa tinem cont de concedii sau de timp liber, incercam sa facem tot ce e omeneste posibil", a mai afirmat Giorgiana Hosu.Barbatul suspectat in cazul dispartiei fetei din Olt a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre Tribunalul Olt, pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, iar avocatul din oficiu care l-a reprezentant in fata instantei spune ca acesta sustine ca este nevinovat, iar bijuteriile si hainele gasite in locuinta sa si despre care anchetatorii suspecteaza ca ar proveni de la victime ar apartine familiei sale.Fata de 15 ani disparuta joi a sunat de trei ori la 112 si a anuntat ca este tinuta captiva intr-o casa. Potrivit STS, primul apel a avut loc joi, la 11.05, dar autoritatile au reusit sa afle adresa unde era tinuta abia in noaptea de joi spre vineri. La ora 4.00, politistii ar fi ajuns la adresa indicata, dar au intrat in locuinta suspectului abia la ora 6.00.In locuinta s-au gasit, intr-un butoi, ramasite care par a fi umane, dar si bijuterii care ar fi ale adolescentei disparute in aceasta saptamana. Anchetatorii cred ca ar putea fi si ramasite ale fetei disparute in aprilie.