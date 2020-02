Doi soti cercetati pentru omor in Belgia, gasiti intr-un sat din Timis

Ziare.

In momentul retinerii, barbatul avea asupra sa un pistol.Potrivit Politiei Timis, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale si al unei echipe din cadrul Brigazii Operatiuni Speciale Timisoara, sub coordonarea Directiei de Investigatii Criminale, au mers in Peciu Nou, pentru a pune in executare doua mandate europene de arestare emise de autoritatile belgiene pentru un barbat de 64 de ani si o femeie de 43 de ani, sot si sotie, ambii cetateni belgieni, cercetati pentru omor."Cei doi erau cunoscuti ca fiind inarmati si violenti. Asupra barbatului a fost gasita, in momentul retinerii, o arma de foc", au transmis reprezentantii Politiei Timis.Pistolul gasit asupra barbatului este un revolver de calibru 22 mm.Cei doi belgieni vor fi prezentati Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara pentru derularea procedurii de predare catre autoritatile belgiene.