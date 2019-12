Familia femeii care a murit la Floreasca: Nu ni s-a prezentat gravitatea situatiei, am aflat detalii din presa

Telefonul din 22 decembrie

"Ne dorim doar sa intelegem ce s-a intamplat"

"In data de 10 decembrie 2019, mama a fost internata la Spitalul de Urgenta Floreasca, cu diagnostic de cancer pancreatic, in vederea interventiei chirurgicale ce a avut loc in data 13 decembrie 2019, operatie ce a fost condusa de prof. dr. Mircea Beuran.Mama se simtea norocoasa pentru sansa care i se oferise si bucuroasa ca se simtea mai bine. Recuperarea post operatorie a fost monitorizata in continuare in cadrul spitalului Floreasca, timp de o saptamana", se arata intr-un comunicat transmis de familia pacientei care a ars la Floreasca.In dimineata zilei de 22 decembrie, familia a fost contactata telefonic de o colega de salon, care a transmis ca femeia a fost dusa de urgenta la blocul operator, deoarece pe parcursul noptii starea ei s-a inrautatit."Din discutiile purtate cu reprezentantii spitalului, a reiesit faptul ca interventia chirurgicala de pe 22 decembrie 2019 a fost necesara de urgenta, datorita unei hemoragii interne. In plus, ne-a fost mentionat faptul ca, in timpul operatiei, a avut loc un accident in urma caruia mama a suferit arsuri de gradul 2.Atunci cand am solicitat mai multe detalii, ni s-a spus ca nu se stie decat ca a fost un accident. Din blocul operator, pacienta a fost transferata la ATI (Terapie Intensiva) si ulterior, in data de 23 decembrie 2019, in jurul orei 13, transferata la sectia ATI Marii Arsi", mai spune familia.In tot acest timp, familia spune ca a solicitat informatii detaliate cu privire la incidentul produs in sala de operatie si de gravitatea acestuia."Incidentul survenit in timpul celei de-a doua operatii nu ne-a fost explicat clar, nu ni s-a prezentat gravitatea situatiei si modul in care s-a petrecut acest accident. Am aflat anumite detalii din presa, in momentul transmiterii acestora pe posturile de televiziune.Nu facem acuzatii, ne dorim doar sa intelegem ce s-a intamplat", mai spune familia. Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei a deschis un dosar penal de ucidere din culpa dupa ce femeia care a ars pe masa de operatii de la Spitalul Floreasca a murit duminica seara.Deputatul Emanuel Ungureanu, cel care a prezentat cazul pe Facebook, a depus, luni, o plangere la Parchetul General.