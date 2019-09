Lovit cu pumnii si picioarele, un tanar de 24 de ani a fost omorat pe terasa unui bar

Ziare.

Potrivit IPJ Dolj, tanarului lovit i s-au acordat ingrijiri medicale, efectuandu-se manevre de resuscitare, insa medicii au fost nevoiti sa constate decesul."Politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Cetate care s-au deplasat la fata locului au constatat ca doi barbati, in urma unor discutii in contradictoriu, ar fi lovit un tanar de 24 de ani, cu pumnii si picioarele. Persoanei vatamate i s-au acordat ingrijiri medicale, efectuandu-se manevre de resuscitare, insa, din pacate, s-a constatat decesul.Politistii au demarat imediat activitatile investigative, in urma informatiilor obtinute fiind identificat un tanar de 19 ani, banuit ca ar fi participat la altercatie, iar un alt barbat, in varsta de 47 de ani, din Cetate, incerca sa se sustraga cercetarilor si sa paraseasca tara. In urma schimbului informativ de date, cu sprijinul politistilor de frontiera, cel in cauza a fost depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, fiind apoi condus de politisti la sediu, pentru audieri", precizeaza IPJ Dolj.In cauza, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor si tulburarea ordinii si linistii publice, fiind preluate de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, sub directa coordonarea a Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj. Cei doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.