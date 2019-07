Mama Luizei, fata disparuta in luna aprilie, povesteste ce i-au spus si cum s-au purtat politistii cu ea

Mamei Luizei i-au fost aduse lucruri gasite la perchezitiile din cazul Alexandrei

Ziare.

com

Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat. Mama Luizei a spus ca bunicii fetei au inceput sa se ingrijoreze chiar in ziua disparitiei, pentru ca adolescenta nu obisnuia sa intarzie cand pleca de acasa si raspundea tot timpul la telefon.Potrivit matusii Luizei Melencu, a doua zi de la disparitia adolescentei, bunicul acesteia a primit un apel telefonic, de la un barbat, care i-a spus sa stea linistit ca fata este bine.Mama fetei a precizat ca a fost plecata la munca in strainatate si a revenit in tara dupa disparitia Luizei, sperand ca fiica ei sa fie gasita. Ea a mentionat ca de la momentul disparitiei Luizei si pana acum nu a aflat "nimic concret" de la anchetatori in legatura cu disparitia fetei, doar ca este o ancheta in desfasurare si ca "nu au nicio pista". Ea a facut demersuri pentru ca dosarul de disparitie sa fie preluat de DIICOT, dupa ce politistii din Cosoveni i-au spus ca fata ar putea fi plecata cu un iubit."Intai am mers la Cosoveni. Dupa doua luni ne-am dus la DIICOT Craiova, eu am contactat o avocata si m-am dus personal la Craiova si apoi DIICOT-ul a preluat cazul. Dansii au spus ca m-am dus cam tarziu, in iunie, deja trecusera doua luni si jumatate de cand disparuse Luiza, de pe 14 aprilie. M-am dus cam tarziu, nu stiam despre ce e vorba, nu cunosteam procedurile", afirma ea.Politistii din Cosoveni ar fi spus ca Luiza, fiind majora, putea pleca impreuna cu "un Fat-Frumos"."Este majora, are 18 ani, putea sa fi plecat cu vreun iubit, asta au zis cei de la Cosoveni. Repetau intr-una, pana cand am dus cazul la DIICOT, ca a plecat cu un Fat-Frumos. Nu numai o data au spus ca are are 18 ani, e majora. Acum au tratat (cu seriozitate n.r.), de cand s-a intamplat cu Alexandra", a mai declarat presei mama Luizei Melencu.Tot referitor la ancheta privind disparitia Luizei, desfasurata de politia din localitatea Cosoveni, matusa fetei sustine ca politistii spuneau familiei sa aiba rabdare deoarece atunci cand vor avea informatii vor anunta. "Cum sa ai rabdare sa astepti vesti despre copilul tau despre care stii, esti convins 100% ca nu a plecat de bunavoie? Era o fata care invata bine, nu a pus probeleme, nu intarzia atunci cand pleca si raspundea la telefon imediat", a declarat matusa Luizei.Intrebata daca printre obiectele gasite in locuinta barbatului din Caracal retinut in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu sunt si lucruri ale Luizei, mama fetei disparute a negat, aratand ca i-au fost prezentate bijuterii pe care nu le-a recunoscut si nu sunt ale Luizei."Ieri m-au chemat, mi-au adus si niste bijuterii acasa sa vedem daca sunt ale Luizei si nu, printre ele nu erau", spune ea, iar astfel are in continuare speranta ca fiica ei poate fi in viata."Eu asa vreau, sa fie gasita in viata, asta e singura speranta. Voia sa urmeze cursuri pentru make-up, sa faca scoala de soferi, voiam sa-i iau masina", mai adauga mama Luizei.Femeia fost prezenta vineri si sambata la Caracal, in fata locuintei lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal arestat preventiv cu acuzatia de comitere a infractiunilor de trafic de minori si viol in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu.Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis vineri, in data de 15 aprilie 2019, lucratorii Postului de Politie Diosti au fost sesizati de o persoana de sex masculin din comuna Diosti, satul Radomir, judetul Dolj, cu privire la faptul ca nepoata sa (Mihaela Luiza Melencu - n.r.), in varsta de 18 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu catre municipiul Caracal si nu a mai revenit.Pe 18 aprilie, Sectia 4 Politie Rurala Cosoveni a dispus inceperea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, iar pe 30 mai, Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova a dispus declinarea dosarului catre DIICOT - ST Craiova, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la infractiunea de trafic de persoane, avand in vedere ca bunicul fetei a fost contactat telefonic, in datele de 15 aprilie si 19 aprilie, de catre persoane necunoscute, care i-au comunicat ca fata nu mai doreste sa se intoarca acasa, fiind pe teritoriul Elvetiei.Ulterior, in data de 6 iunie, DIICOT Craiova a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la infractiunea de trafic de persoane, raportat la imprejurarile cauzei, la modul si mijloacele de savarsire, la datele personale ale victimei, la locul de unde fusesera initiate apeluri telefonice catre familia victimei, considerandu-se ca sunt indicii temeinice de recrutare a victimei prin rapire/constrangere in scopul exploatarii sexuale.DIICOT face precizarea ca in dosarul disparitiei fetei de 18 ani au fost efectuate cercetari cu privire la fapta, iar din datele existente pana in prezent "nu a rezultat vreo banuiala rezonabila cu privire la identitatea faptuitorilor".Procurorii DIICOT spun ca atat in cazul fetei din Dobrosloveni cat si in cel al fetei din Diosti "s-a constatat acelasi modus operandi (rapire a unei persoane de sex feminin tanara, pieton ce apela la serviciile automobilistilor ocazionali, inclusiv apeluri telefonice adresate membrilor familiei victimei prin care s-a incercat linistirea lor sau inducerea unei piste false), precum si imprejurarile de timp si de loc".