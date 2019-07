Principalul suspect in cazul cadavrului gasit la Darasti, Ilfov, a fost retinut

Ziare.

"La sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a fost condus un barbat de 25 de ani, din municipiul Pascani, banuit ca ar fi savarsit fapta. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, acesta urmand a fi prezentat magistratilor cu propuneri legale", se precizeaza in informarea transmisa de catre Politia Capitalei.Cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub aspectul savasirii infractiunii de omor, mai mentioneaza sursa citata.Cadavrul unei persoane a fost descoperit, sambata dupa-amiaza, pe un teren viran din localitatea Darasti (Magurele, judetul Ilfov), politistii de la IPJ Ilfov efectuand in acest caz investigatii complexe la fata locului.Potrivit unei informari transmise de catre Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov, sambata, in jurul orei 16,20, un barbat a sesizat prin apel la 112 ca in timp ce descarca moloz din autovehiculul cu care s-a deplasat in localitatea Darasti (Magurele), pe un teren viran, a constatat ca descarcase si o patura legata cu banda adeziva si care prezenta forma unei siluete de om."Imediat, politistii de la Magurele s-au deplasat la fata locului, iar din primele verificari au constatat ca in locul indicat de apelant, se afla cadavrul unei persoane. Conducerea IPJ Ilfov a constituit, de urgenta, o echipa operativa de lucru, formata din ofiteri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, politisti criminalisti, grupa operativa impreuna cu seful Politiei orasului Magurele, politisti de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, precum si alte forte operative, si a dispus deplasarea, de indata, la fata locului, pentru efectuarea de verificari si investigatii", se arata in informarea IPJ Ilfov.Ulterior, reprezentantii IPJ Ilfov au informat ca, prin sprijinul politistilor de la Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost identificat si depistat autorul faptei.