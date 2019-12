Serviciul Omoruri din Politia Capitalei face cercetari pentru ucidere din culpa in cazul pacientei arse de la Floreasca, care a murit

Ziare.

Serviciul Investigatii Criminale (SIC) din Politia Capitalei deschisese initial o ancheta dupa ce s-a aflat ca pacienta a fost arsa in 22 decembrie, dar, in urma decesului ei , dosarul va fi preluat de Serviciul Omoruri, potrivit unor surse judiciare citate de Digi 24. In cadrul anchetei vor avea loc si audieri. Pana acum, politistii au ridicat documente de la Spitalul Floreasca.Luni va fi facuta si autopsia pentru a se stabili cauza mortii cu exactitate, sustin sursele citate. Familia pacientei nu a depus pana acum o plangere penala.Femeia in varsta de 66 de ani a decedat duminica, la o saptamana dupa ce a suferit arsuri pe 40% din corp, dupa ce in timpul unei operatii a luat foc.Luni, continua si ancheta dispusa de Ministrul Sanatatii, explicatii in acest caz urmand sa dea si medicul Mircea Beuran.