Tanar ucis dupa o cearta intr-un club. Criminalul era eliberat in baza recursului compensatoriu si fusese condamnat pentru omor

Ziare.

com

Surse judiciare au declarat ca a avut loc un conflict intr-un club din Medias, izbucnit din cauza unor neintelegeri mai vechi, intre doua grupuri de tineri.La un moment dat, tinerii au iesit din club, iar scandalul a continuat in strada.Se pare ca victima s-a impiedicat si a cazut, iar agresorul, un barbat din Alba, care locuieste in Medias, l-a injunghiat in picior, in zona arterei femurale.Din cauza pierderilor masive de sange, tanarul de 25 de ani a murit la spital.Agresorul, care are 30 de ani, a mai fost condamnat pentru omor, fiind eliberat recent in baza legii recursului compensatoriu.Cercetarile in acest caz au fost preluate de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor.