Tanarul din Roman care si-a aruncat tatal de la balcon a fost dat in urmarire de politie

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt, politistii cauta un barbat in varsta de 30 de ani din municipiul Roman, care cu o zi in urma si-a impins tatal de la balconul unui apartament de la etajul al treilea al unui bloc din zona "Pietonal".In imagini filmate de un martor se vede cum victima - un barbat de 70 de ani - s-a lovit de acoperisul balconului de la etajul intai, apoi a cazut pe zapada din fata magazinelor de la parterul blocului. Martorii spun ca cei doi barbati s-ar fi certat, batranul ar fi vrut sa plece, dar pentru ca usa apartamentului era incuiata a escaladat balconul, fiind impins de catre fiul sau, care apoi a fugit, conform presei locale.In prezent, barbatul in varsta de 70 de ani este internat la Spitalul din Roman, avand multiple traumatisme."Din momentul confirmarii faptei si a preluarii anchetei de catre procurorul criminalist, mai multe echipaje de politie au fost mobilizate pentru depistarea celui in cauza, care se sustrage urmarii penale", au precizat reprezentantii IPJ Neamt.Barbatul se numeste Calin Catalin Vargolici si are 30 de ani, iar Politia a facut publice semnalmentele acestuia - inaltime 1,8 metri, aproximativ 85 de kilograme, constitutie atletica, este nebarbierit, fata ovala, ochi caprui, parul negru.Barbatul a fost dat in urmarire nationala si in consemn la frontiera, iar Politia Neamt face apel la persoanele care pot oferi informatii despre acesta sa sune la 112 sau la cea mai apropiata unitate de politie.