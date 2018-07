Un barbat si-a ucis nevasta pentru ca divorta de el. A injunghiat-o si a sunat la 112

Ziare.

Potrivit sursei citate, duminica, in jurul orei 20:52, un barbat de 46 de ani, din orasul Murfatlar, a sunat la politie si a declarat ca si-a ucis sotia, cu mai multe lovituri de cutit, in propria locuinta.Ajunsi la fata locului, politistii au constatat faptele si decesul victimei, retinandu-l pe barbat, care se afla in imobil.Potrivit martorilor, femeia ucisa intentase de curand actiune de divort, iar sotul, care lucra ca sofer de TIR, revenise din voiaj recent.Politistii efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc tragedia.