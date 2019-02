Un bucurestean s-a dus la Politie si a anuntat ca si-a omorat sotia

Ziare.

com

"La data de 09.02.2019, in jurul orei 08.00, s-a prezentat la sediul Sectiei 10 Politie, un barbat care a afirmat ca si a ucis sotia, in locuinta lor comuna din sector 3. Urgent la fata locului au fost trimise echipe de ordine publica, care au constatat ca cele relatate se confirma", anunta Politia Capitalei.A fost solicitat un echipaj SMURD, care a confirmat decesul femeii, in varsta de 50 de ani.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.Din primele informatii reiese ca barbatul si-a lovit sotia cu mai multe lovituri de cutit, informeaza Realitatea TV.Barbatul a fost preluat in custodie de politie si cel mai probabil va fi retinut.