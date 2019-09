Un medic este urmarit penal pentru ca si-ar fi ucis fiica, in varsta de o luna, si ar fi ingropat-o

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Maria Cotrau, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca femeia nu a spus nimanui din familie nici despre nasterea fetitei, nici despre uciderea acesteia."Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a inceput urmarirea penala fata de o suspecta, sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie cu referire la infractiunea de omor. In 17 decembrie 2015, la domiciliul suspectei din Oradea si-ar fi ucis fiica minora in varsta de o luna dupa care, doua zile mai tarziu, ar fi transportat cadavrul si l-ar fi ingropat in curtea unei locuinte din localitatea Auseu, judetul Bihor. Acestea s-au intamplat fara sa spuna nimanui din familie nici despre nasterea fetitei, nici despre fapta. Cercetarile continua pentru a determina imprejurarile concrete in care a murit nou-nascutul", a spus Cotrau.Potrivit acesteia, femeia a fost audiata, iar anchetatorii asteapta si rezultatele necropsiei de la Serviciul de Medicina Legala Bihor.Surse judiciare au declarat corespondentului MEDIAFAX, ca femeia era in urma cu patru ani medic rezident in anul I la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, fiind in prezent medic rezident anul V Chirurgie Generala.In cursul lunii august, aceasta s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Oradea unde a solicitat schimbarea cartii de identitate."Aici i s-a cerut certificatul de nastere al fetitei, eliberat in 2015, dar suspecta a negat ca ar fi nascut. In urma sesizarii Politiei, in acest caz s-a declansat o ancheta pentru stabilirea imprejurarilor in care a nascut si ce s-a intamplat cu nou-nascutul, dosarul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor", au spus sursele citate.Directorul medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Lucia Daina, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca saptamana trecuta s-au inregistrat doua solicitari de la anchetatori privind documente care sa reflecte activitatea medicala a femeii, cu date din perioada noiembrie-decembrie 2015, moment la care era rezident anul I."De asemenea, au fost solicitate documente medicale cu privire la un nou-nascut din data de 14 noiembrie 2015, cat si la mama. Documentele au fost trimise saptamana aceasta. S-a dispus restrictionarea medicului, in sensul in care sa lucreze doar sub indrumarea unui medic si se interzice accesul in blocul operator. Medicul este de miercuri in concediu de odihna. Colegii nu si-au dat seama la vremea respectiva ca ea este insarcinata, nu a spus nimanui si era o persoana care s-a comportat normal", a spus Daina.Primarul comunei Auseu, Mitica Florentin Lazar, a declarat la randul sau ca imobilul in curtea careia femeia ar fi ingropat cadavrul bebelusului apartine familiei acesteia."Am vazut mascatii acolo si politia, saptamana trecuta. In casa respectiva nu locuieste nimeni. Am inteles ca au fost gasite oseminte in spatele casei, intr-o fosa septica, pe care le-au pus intr-un sac si au plecat spre Oradea. Mai multe nu stiu", a spus edilul.Potrivit unui comunicat al avocatului Mircea Ursuta, aparatorul femeii, transmis, vineri, agentiei MEDIAFAX, "legal, in cauza nu se poate retine savarsirea niciunei infractiuni - aspectele morale exced cadrului procesului penal".