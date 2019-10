Un politist s-a impuscat cu arma din dotare intr-un apartament din Caracal

Ziare.

"In aceasta dupa-amiaza, IPJ Olt a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul ca un barbat, ajutor sef de post la Postul de Politie Corbu, s-a impuscat cu armamentul din dotare, in timp ce era intr-un apartament din municipiul Caracal", au anuntat, duminica, politistii din Olt.Acestia au precizat ca politistului i s-au efectuat manevre de resuscitare la fata locului, fiind transportat la spital."Precizam ca politistul era angajat al IPJ Olt de o luna de zile. Cercetarile continua sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt", au mai transmis politistii.Surse oficiale au precizat ca barbatul are 31 de ani si este casatorit. Deocamdata, nu se stie daca mai era cineva cu el in apartament cand s-a impuscat.Barbatul se transferase de la IPJ Timis de o luna de zile.