Cazul Caracal: Primele teste ADN confirma ca oasele gasite sunt umane si ca Alexandra a fost in masina suspectului

"Sunt foarte trist si suparat si voi lupta cu toata hidra asta nenorocita. S-au gasit probe de ADN care corespond Alexandrei in masina acestui nenorocit, fire de par si scociul cu care i-a fost lipita gura. Probleme ADN cu privire la oase sau la ceea ce s-a intamplat in casa aceea nu stiu cand vor veni. Probabil diseara, nu stiu, asa am inteles eu, nu cred ca dureaza sapte zile. Faptul ca a fost in masina acestui monstru si probele confirma asta e un lucru pe care pe mine ma doare foarte mult. Fire de par si scociul pus pe gura (s-au gasit - n.r.) . S-au putea in acel scoci sa fie si ADN-ul ei si al lui", a spus Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, la Antena 3.De asemenea, potrivit Digi24, oasele gasite in curtea casei lui Gheorghe Dinca sunt de natura umana, au confirmat anchetatorii.Unchiul Alexandrei a mai spus ca isi doreste ca toti cei vinovati sa plateasca pentru ceea ce s-a intamplat cu nepoata sa. El a cerut duminica sprijinul public pentru ca seful STS Sorinel Vasilca sa fie demis de urgenta ca urmare a cazului de la Caracal. Seful STS va fi audiat luni in Comisia de Aparare."In acest moment cer tuturor cetatenilor Romaniei sprijinul pentru ca maine seful STS sa fie demis. In acest sens am lansat o campanie pe Facebook. Ma intereseaza ca aceste capete sa cada. Maine va fi audiat seful STS in Comisia de Aparare, care s-a trezit din somnul de veci. De aceea vrem sa sustina oamenii acest demers, ca toate capetele acestor oameni sa cada. Pas cu pas, ca sa citez un clasic in viata, voi face acest demers, ca fiecare cap sa cada. Apel catre dl Iohannis, doamna premier, de a solicita in CSAT demiterea acestui individ, iar acest demers are nevoie de sustinerea oamenilor. Trebuie sa rupem caracatita asta de smecherii, de acuzari reciproce", a declarat unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, la Romania Tv.Acesta a mai anuntat ca luni va depune plangere penala pe numele tuturor responsabililor in cazul de la Caracal.Ulterior, intr-o interventie telefonica la Antena 3, Cumpanasu a precizat: "Eu cred ca STS, dupa ce pleaca omul acesta care conduce de 14 ani Serviciul, el conduce de mult timp, are secretele multora de acolo, daca vorbeste s-ar putea ca multi sa cada si probabil de asta e protejat. El e sef de operativ de 12-14 ani. Trebuie ca acolo sa se intre cu bocancii de catre Parchet, o structura independenta sa verifice ce au facut, cum au comunicat. Pentru ca aud scuze din partea tuturor, nimeni nu isi asuma nimic. Va spun ca e dureros".Alexandra este disparuta de miercuri, iar joi a reusit sa sune de trei ori la 112, unde a anuntat ca a fost sechestrata si violata. Politistii au ajuns dupa 19 ore la locatia suspectului, acuzand STS ca a dat date gresite privind localizarea si ca nu au avut mandat sa intre.Comisia de aparare a Camerei Deputatilor are sedinta, luni, ora 17.00. Alesii urmeaza sa ii cheme la audieri pe ministrul de Interne Nicolae Moga, directorul STS Sorinel Vasilca, inspectorul general interimar al Politiei Romane Florian Dragnea si fostul sef al Politiei Ioan Buda.