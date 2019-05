Ce cadouri a primit papa Francisc de la Iohannis si Dancila

Covor/"scoarta" - Oltenia

Brau brodat cu margele - Transilvania

Brau tricolor - specific national romanesc

Stergar - Muntenia

Tipare pentru cas - Moldova

Oua incondeiate - Bucovina

Ceramica de Horezu - Oltenia

Cavalul -- Moldova / Vrancea

Icoana Inaltarii Domnului

Miere de salcam - Transilvania / zona Blajului

Magiun / gem de fructe (Magiunul de Topoloveni) - Muntenia

Vasla - Pagaia lui Ivan Pazaichin

Minge si tricou cu autograf Gheorghe Hagi

Vin de colectie Riesling Italian, podgoria Minis 1936- Banat / Crisana

Vin de vinoteca - Feteasca Regala - Dealurile Moldovei, 1998

Vin Golem Rosu, Crama Basilescu, 2013 - Muntenia

CD-uri cu lucrari din opera lui George Enescu

Suveranul Pontif s-a intalnit atat cu presedintele Klaus Iohannis, cat si cu premierul Viorica Dancila si a primit din partea lor mai multe cadouri.Astfel, printre darurile oferite de seful statului papei se numara o minge si un tricou cu autograful lui Gheorghe Hagi, o icoana, oua incondeiate, magiun, miere, dar 3 sticle de vin.Potrivit Administratiei Prezidentiale, "cadoul pe care presedintele Romaniei l-a facut papei ii reprezinta pe toti romanii".Iata ce i-a daruit Klaus Iohannis papei Francisc:La randul sau, Viorica Dancila i-a oferit Suveranului Pontif un ceas realizat special de Augustin Matei. Pe cadranul ceasului este reprezentat Sf. Francisc de Assisi. Tot pe cadran sunt incluse: o roca din Argentina, o roca vulcanica din Etna, o farama de pamant romanesc, potrivit News.ro.Pe spatele ceasului, pe rotorul mecanismului, este o bucata de malachit - o roca albastra despre care se spune ca a fost folosita la realizarea albastrului de Voronet.Papa a primit si o curea din piele de vitel lucrata manual.Totodata, Dancila i-a mai oferit Suveranului Pontif si "Albumul Biserica Romano-Catolica din Romania: istorie, spiritualitate si patrimoniu". "Aici am scris si cateva cuvinte pentru dumneavoastra in romana si in italiana", a explicat Viorica Dancila, potrivit Mediafax.