Lista celor 110 scoli, gradinite si licee din Bucuresti inchise joi. Vineri toti elevii stau acasa

Dintre acestea, 79 sunt unitati de invatamant preuniversitar de stat si 31 private. Lista cu acestea este publicata pe site-ul ISMB.Totodata cursurile vor fi suspendate vineri in toate unitatile de invatamant din Capitala.Sefa ISMB, Ioana Neacsu, a declarat ca prin consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant se vor stabili graficul si planurile de recuperare a cursurilor.Papa Francisc incepe vineri o vizita de trei zile in Romania, iar prima oprire va fi la Bucuresti.Din aceasta cauza, Politia va impune restrictii majore de acces si circulatie in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Catedrala Neamului si la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Iosif".