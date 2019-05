Diferentele dintre vizitele celor doi papi in Romania, la doua decenii distanta

Ziare.

Intr-un interviu acordat pentru Deutsche Welle , Wilhelm Danca trece in revista diferentele dintre cele doua vizite efectuate de suveranii pontifi in Romania, la distanta de 20 de ani."E clar ca, in 1999, papa nu a fost lasat sa mearga sa isi vada fratii si surorile din Moldova si Transilvania. Exista un soi de frica. Romania era prima tara ortodoxa care l-a invitat pe papa Ioan Paul al II-lea, in blocul majoritar ortodox al tarilor din estul Europei exista o anumita teama fata de Biserica Catolica, alimentata de prejudecatile istorice. Si intr-un fel putem sa ne explicam asta. Ii multumim lui Dumnezeu ca a fost si asa.Au vazut, intre timp, credinciosii ortodocsi din Romania, ca bisericile catolice din Occident sunt deschise si pentru ei. In Spania sunt aproximativ 180 de biserici catolice puse la dispozitia comunitatilor ortodoxe de romani, unde se intalnesc sambata, duminica si isi celebreaza sarbatorile. Au vazut deciS-au intalnit, s-au vizitat, s-au inmultit casatoriile mixte. Toate astea au lucrat in timp, in acesti 20 de ani, si au modificat ceva in mentalitatea comuna despre catolici. Cand s-a pus problema vizitei papei Francisc si la Iasi, Sumuleu si Blaj, nu cred ca au fost rezistente sau prejudecati care sa o impiedice", a declarat acesta.Decanul Facultatii de Teologie Romano-Catolica a mai subliniat si ca "o motivatie pentru ca papa sa mearga in diferite locatii a fost sa marcheze diferentele care exista intre noi, din punct de vedere liturgic, ca rit si ca limba"."Sunt doua rituri catolice - latin si bizantin - si trei expresii lingvistice: una romana, una maghiara si o a treia care insumeaza multele minoritati (bulgari, croati, slovaci, polonezi, germani) . A vrut sa marcheze toate comunitatile, sa-i vada pe toti.Apoi, s-a tinut cont si de faptul casa ajungem usor intre Bucuresti si Sumuleu sau Iasi.. Dar pentru credinciosi ar fi anevoios. Asa ca lumea se aduna in mai multe locuri, sa nu fie deranjul prea mare, si vine el la ei", a mai comentat Wilhelm Danca.Papa Francisc incepe vineri vizita de trei zile in Romania