Filmul unei zile de bucurie ce va ramane in istorie: Papa Francisc, primit cu inimile deschise de romani (Foto&Video)

Covor/"scoarta" - Oltenia

Brau brodat cu margele - Transilvania

Brau tricolor - specific national romanesc

Stergar - Muntenia

Tipare pentru cas - Moldova

Oua incondeiate - Bucovina

Ceramica de Horezu - Oltenia

Cavalul -- Moldova / Vrancea

Icoana Inaltarii Domnului

Miere de salcam - Transilvania / zona Blajului

Magiun / gem de fructe (Magiunul de Topoloveni) - Muntenia

Vasla - Pagaia lui Ivan Pazaichin

Minge si tricou cu autograf Gheorghe Hagi

Vin de colectie Riesling Italian, podgoria Minis 1936- Banat / Crisana

Vin de vinoteca - Feteasca Regala - Dealurile Moldovei, 1998

Vin Golem Rosu, Crama Basilescu, 2013 - Muntenia

CD-uri cu lucrari din opera lui George Enescu

Programul de la Bucuresti

Restrictii majore de trafic

Si vremea a tinut cu romanii. Desi Capitala a fost intreaga zi sub amenintarea furtunii, fiind emis chiar cod portocaliu, abia spre seara, dupa ce liturghia de la Catedrala Sfantul Iosif s-a inchieat, a inceput sa ploua.Programul Suveranului Pontif a fost unul foarte incarcat intreaga zi. El a fost intampinat pe aeroportul Otopeni de presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, apoi a mers catre Palatul Cotroceni, intr-un autoturism Dacia Logan, realizat cu ajutorul Serviciului Roman de Protectie si Paza (SPP) . Papa s-a intalnit la Cotroceni cu numerosi oficiali, inclusiv premierul Viorica Dancila, dar si cu diplomati si membri ai societatii civile.A mers apoi si la Patriarhie, dar si la Catedrala Mantuirii Neamului. Acolo, papa a explicat ce inseamna pentru el rugaciunea "Tatal Nostru" si a indemnat pe toata lumea sa se ierte pe sine, pe cei care le-au gresit, sa lase trecutul in urma si sa imbratiseze prezentul. De la ora 18:00 papa a oficiat liturghia la Catedrala Sfantul Iosif, mii de oameni rugandu-se impreuna.Pe intreg traseul Papa Francisc a fost asteptat si de mii de oameni zambitori, atat catolici cat si din alte religii, care i-au scandat numele, l-au fotografiat, i-au facut cu mana si au fluturat stegulete tricolore cu insemnele papale. Chiar si dupa ce a inceput sa ploua torential, cand papa a plecat de la Sf. Iosif, oamenii au stat pe strazi si i-au facut cu mana pe intregul traseu.Zilele urmatoare papa va merge la Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj. Papa Francisc va pleca spre Roma, duminica, dupa ora 17:00, de pe aeroportul din Sibiu.- Comitetul Interministerial pentru Securitate "Vizita Papa Francisc 2019" a anuntat, vineri seara, ca. Lor li se adauga miile de bucuresteni care au iesit din case sau birouri pe strazi cand Sfantul Parinte a trecut in dreptul lor.- In Piata George Enescu pe scena canta acum corul Madrigal. Cativa oameni inca stau sa ii asculte, in ciuda ploii torentiale.- Ploaia s-a intetit, dar oamenii nu pleaca de pe strazi.- Papamobilul se deplaseaza acum pe Calea Victoriei si ii saluta pe miile de oameni care il aplauda.- Papa s-a urcat in papamobil pentru a-i saluta pe romani.- Papa iese din Catedrala Sfantul Iosif in timp ce corul canta Aleluia- Slujba s-a incheiat, in Catedrala Sf. Iosif se canta Hristos a Inviat.- S-a rostit Tatal Nostru, s-a cantat Agnus Dei si acum toti cei care sunt pregatiti conform traditiei catolice se impartasesc. Primul se impartaseste papa.- Incepe liturghia. Mii de oameni din interiorul si exteriorul Catedralei Sf. Iosif au rostit impreuna Tatal Nostru.- Iohannis si Dancila asteapta in Catedrala Sf Iosif sa intre papa Francisc.- Papa Francisc a ajuns la Catedrala Sf. Iosif in uralele multimii. El nu a intrat direct in catedrala, ci s-a oprit sa binecuvanteze oamenii.- Iohannis a ajuns la Catedrala Sf Iosif unde papa va oficia Sfanta Liturghie.- Papa a plecat spre Catedrala Sfantul Iosif, din nou cu papamobilul. De aceasta data l-a luat pe cel de la Vatican, nu pe cel conceput in Romania.- Papa a coborat printre oficialii veniti la Catedrala Neamului pentru a-i saluta.- Patriarhul si cei din catedrala au rostit si in limba romana Tatal Nostru.- A inceput un recital de cantari pascale.- Papa a spus Tatal Nostru in limba latina.- Papa continua sa vorbeasca despre Tatal Nostru:"In fiecae zi avem nevoie de El - painea noastra cea de toate zilele. El este painea vietii care ne potoleste foamea. (...)De fiecare data cand ne rugamm cerem sa ne fie iertate greselile, dar e nevoie de curaj pentru a-i ierta si pe cei care ne gresesc noua.Sa ne lasam trecutul in urma si sa imbratisam prezentul", a mai spus Papa.- Vorbeste papa Francisc, care ii invita pe toti sa rosteasca impreuna rugaciunea Tatal Nostru."Tatal nostru afirma certitudinea promisiunii facute de Iisus discipolilor: Nu va voi lasa orfani", spune papa.- Patriarhul Daniel tine un scurt discurs despre patronii spirituali ai Catedralei Neamului. El a amitit si ca papa Ioan Paul al II-lea a denumit Romania "gradina Maicii Domnului" si iata ca acum Maica Domnului troneaza deasupra altarului.Patriarhul povesteste cine si cum a donat pantru catedrala si ii spune Papei ca a cumparat clopotele de la o firma catolica din Austria."Oferim Sanctitatii Voastre si credinciosilor prezenti in aceasta catedrala posibilitatea sa intoneze "Tatal Nostru" in limba latina. Acest gest e un semn de recunostinta pentru spatiile liturgice oferite de catolici ortodocsilor", spune Patriarhul.Patriarhul ii ofera o icoana mozaic cu SFantul ANdrei Papei, in aplauzele celor prezenti.- A inceput momentul de rugaciune.- Patriarhul Daniel ii vorbeste despre construirea Catedralei Neamului.- Papa a salutat romanii din fata Catedralei Mantuirii Neamului si apoi le-a spus "Hristos a Inviat!". "Adevarat a Inviat", i-au raspuns intr-un glas romanii.- Papa Francisc a ajuns la Catedrala Mantuirii Neamului, unde a fost intampinat pe scari cu flori, paine si sare.- La Catedrala a ajuns si presedintele Klaus Iohannis.- Autoturismul in care se afla papa merge foarte incet, iar acesta saluta fara incetare multimea.- Papa Francisc a plecat spre Catedrala Neamului, dar nu foloseste papamobilul. Merge tot cu Loganul cu care s-a deplasat pe parcursului zilei prin Bucuresti. Suveranul Pontif sta acum pe scaunul din fata, in dreapta soferului.- La Catedrala Mantuirii Neamului si-au facut deja aparitia membrii Guvernului, precum si alte autoritati. In fata cladirii sunt si mii de romani.- Papa Francisc se pregateste sa plece spre Catedrala Mantuirii Neamului cu papamobilul.- Are loc un schimb de cadouri intre cei doi.- Suveranul Pontif si Patriarhul Daniel sustin un discurs comun.- Papa Francisc a ajuns la Patriarhie, fiind intampinat de patriarhul Daniel, caruia i-a pupat, din nou, crucea de la gat.- Papa Francisc a plecat spre Patriarhie unde va discuta cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Romane.- Viorica Dancila i-a oferit papei un ceas realizat manual. "Este un ceas facut manual, cu o roca din Argentina, cu o roca din Etna, roca vulcanica, si cu pamant romanesc. Pe spate aveti albastru de Voronet", a spus premierul.La randul sau, papa Francisc i-a darut Vioricai Dancila mai multe carti. "Este o mica biblioteca, sunt cartile mele", a precizat papa.- Papa Francisc s-a intalnit si cu Viorica Dancila, intr-o "audienta privata", dupa cum se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Ziare.com."In cadrul discutiilor, prim-ministrul Viorica Dancila a evocat nevoia de unitate si solidaritate resimtita in prezent la nivelul continentului european, aratand ca Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a actionat pentru a raspunde acestei necesitati si pentru consolidarea proiectului european si a intaririi coeziunii intre statele membre.De asemenea, premierul Viorica Dancila a subliniat atentia pe care Romania o acorda libertatii religioase si a mentionat, in acest sens, conferinta internationala, organizata la inceputul lunii iunie de Guvernul roman, consacrata analizarii modalitatilor de sprijinire a dialogului ecumenic si cu organizatiile religioase, inclusa in programul Presedintiei romane a Consiliului. Nu in ultimul rand, a fost discutat subiectul migratiei, fenomen care preocupa Sfantul Scaun si in fata caruia Uniunea Europeana si statele membre trebuie sa gaseasca raspunsurile cele mai adecvate", se arata in comunicat.- Suveranul Pontif se indreapta catre Nuntiatura Apostolica.- Papa Francisc pleaca de la Cotroceni. A urcat in Logan, dar a coborat si a dat mana si s-a fotografiat cu cei prezenti in curtea Palatului.- Adresez salutul cordial pentru invitatia de a vizita Romania. Il salut pe fratele meu, patriarhul Daniel, ii salut pe toti credinciosii ortodocsi, ii salut pe toti credinciosii catolici. Ma bucur sa ma aflu in frumoasa dumneavoastra tara- Trebuie sa recunoastem ca transformarile au comportat aparitia unor obstacole care nu au fost mereu de gestionat. Ma gandesc la fenomenul imigratiei care a implicat mai multe persoane. Ma gandesc la depopularea atator sate. Ma gandesc la consecintele pe care toate acestea le pot avea asupra calitatii vietii si la slabirea radacinilor voastre culturale.- Aduc un omagiu sacrificiilor facute de atatia fii si fiice ale Romaniei, care cu cultura lor, patrimoniul lor imbogatesc cultura altor tari.- A merge impreuna ne cere nobletea de a renunta la ceva din propria noastra viziune astfel incat sa cream o armonie in scopuri pe care le impartasim. O societate in care cei mai slabi, saraci, ultimii sa nu fie vazuti ca indezirabili, niste cetateni si frati pe care trebuie sa ii includem pe deplin in viata civila. Atunci cand o societate se ocupa de soarta celor mai putin avantajati, abia atunci se poate numi o societate civila.- Biserica Catolica e pe deplin partasa la spiritul national. De aceea, doreste sa contribuie la cladirea societatii si a vietii civile si spirituale pe aceste frumos taram al vostru, al Romaniei.- Domnule presedinte, dorim Romaniei prosperitare si pace, invoc asupra familiei dvs, asupra tuturor celor prezenti, ca si asupra intregii populatii a tarii belsugul si sa va binecuvanteze Maica Domnului. Dumnezeu sa binecuvanteze Romania!- Presedintele Klaus Iohannis sustine un discurs dupa discutia cu papa Francisc.- Sanctitatea voastra, eminente, excelente, e o mare bucurie pentru mine sa va primesc la Bucuresti si sa va urez Bun venit in Romania.- Va veti afla pentru cateva zile pe taramul Sfantului Apostol Andrei, ocrotitorul Romaniei, si sunt convins ca in Bucuresti, la Iasi, la Sumuleu Ciuc si la Blaj veti fi intampinat cu cea mai mare caldura. Veti putea cunoaste tara pe care Sfantul Ioan Paul al II-lea a denumit-o, atat de frumos, "gradina Maicii Domnului".- Veti putea cunoaste tara, la randul nostru ne vom bucura sa fim gazde. Vizita are loc intr-o saptamana care pt credinciosii catolici se afla intre inaltare si rusalii.- Romania isi exercita primul mandat la presedintia UE. Asa cum ati subloniat, trebuie sa avem gr ija de casa noastra, Europa.- I-am gazduit pe liderii europeni la Sibiu. Va impartasesc ca prin declaratia politica adoptata, natiunile europene si-au afirmat dorinta de a lucra impreuna pentru o Europa democratica.- In urma cu mai putin de o saptamana acest destin european a fost confirmat cu forta de romanii din tara si strainatate. Diplomatia pontificala continua sa reprezinte un factor pacificator.- Romanii au cunoscut direct lipsa libertatii, instrainarea fortata de valorile crestina. Vizita vine de la 1 an de la centenar.- Mesajele sanctitatii voastre indeamna la empatie in fata saraciei, migratiei. Societatea romaneasca rezoneaza la chemarile de solidaritate. Pasim alaturi cu incredere pe aceasta punte pentru a cladi o Gradina a Maicii Domnului pentru toti, spre care trebuie sa mergem impreuna.- Presedintia a anuntat ce cadouri i-a facut papei Klaus Iohannis:- Potrivit Administratiei Prezidentiale, cei doi copii care au oferit flori papei la aeroportul Otopeni sunt greco-catolici (13 si respectiv 12 ani) . Ei sunt frate si sora si provin din familia unui erou al neamului romanesc: Augustin Visa.- Papa Francisc a intrat in Palatul Cotroceni unde va purta o discutiecu presedintele Klaus Iohannis.- Papa Francisc a salutat Garda de Onoare in limba romana. "Buna ziua!", a spus Suveranul Pontif.- Este intonat imnul Romaniei.- Garda de onoare prezinta onorul.- Papa Francisc a ajuns la Palatul Cotroceni, fiind intampinat de presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis.- Si pe Bulevardul Kiseleff sunt sute de oameni care il saluta pe Suveranul Pontif.- Sute de oameni au iesit din masini, pe DN1, sa il vada pe papa Francisc.- Papa Francisc a pornit spre Palatul Cotroceni cu o masina Dacia Logan. Autoturismul in care se afla va incetini pe traseu, pentru ca Suveranul Pontif sa ii salute pe romani.- Suveranul Pontif a sarutat crucea de la gatul IPS Nifon, arhiepiscopul Targovistei.- Doi copii, frate si sora, i-au oferit papei Francisc flori.- Numerosi credinciosi ii scandeaza numele si flutura stegulete tricolore cu insemnele papale.- Papa Francisc a coborat din avion, fiind intampinat de presedintele Klaus Iohannis si sotia acestuia, Carmen Iohannis.- Din pacate, ANM a emis o atentionare de tip cod portocaliu valabila de vineri de la ora 15:00 tot pana sambata, la ora 10:00. Aceasta vizeaza ploi abundente si instabilitate atmosferica, temporar deosebit de accentuata. Avertizarea este valabila si pentru Bucuresti.- Covorul rosu pe care trebuie sa paseasca papa a fost pus gresit si a fost nevoie sa fie mutat. Astfel, iesirea Suveranului Pontif din avion intarzie.- Strazile din Bucuresti sunt impanzite de politisti si jandarmi. Pe DN1, de la iesirea din Bucuresti pana la Aeroportul Otopeni, sunt foarte putine masini si foarte multi politisti.- Suveranul Pontif nu a coborat inca din avion. El vorbeste cu echipa care l-a insotit si ii multumeste.- Papa Francisc a ajuns in Romania. Avionul sau a aterizat pe Aeroportul Otopeni.- Aplicatia WAZE a creat un eveniment dedicat vizitei papei Francisc, aratand restrictiile de trafic impuse, vineri, in zona centrala a Capitalei si indicand rutele ocolitoare pe care soferii le pot folosi.- Mii de oameni il asteapta pe papa Francisc pe aeroport.- La sosirea pe Aeroportul Henri Coanda, papa Francisc va fi intampinat de presedintele Klaus Iohannis si sotia sa.- Avionul care il aduce pe papa Francisc la Bucuresti a decolat de pe aeroportul Fiumicino din Roma.- Sosirea la Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni la Bucuresti- Ceremonia de bun venit la intrarea complexului Palatului Prezidential Cotroceni- Vizita de curtoazie la presedintele Romaniei in Palatul Prezidential Cotroceni- Intalnire cu premierul in Palatul Prezidential Cotroceni- Intalnire cu autoritatile, cu societatea civila si cu corpul diplomatic in Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Discursul Sfantului Parinte- Intalnire privata cu patriarhul in Palatul Patriarhal- Intalnire cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Romane in Palatul Patriarhal. Discursul Sfantului Parinte- Rugaciunea Tatal nostru in noua Catedrala ortodoxa. Salutul Sfantului Parinte- Sfanta liturghie in Catedrala Catolica Sfantul Iosif. Predica Sfantului ParintePotrivit unui comunicat al PMB, avand in vedere afluxul foarte mare de pelerini si turisti care vor veni in Capitala, autoritatile estimand un numar de aproximativ 50.000 de persoane pe durata vizitei, pe teritoriul Bucurestiului functioneaza planul integrat de securitate pentru vizitele oficiale ale sefilor de stat.In aceste conditii, Comisia de Avizare a Adunarilor Publice a aprobat o serie de restrictii de trafic.Vezi care sunt restrictiile de trafic din Bucuresti Iata si ce trasee deviaza STB pe perioada vizitei papei Francisc