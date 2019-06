Masuri de securitate fara precedent adoptate de SRI, SPP, MAI si MApN pentru vizita Papei in Romania

l-au protejat 24 de ore din 24

Ziare.

com

, a declarat, la finalul vizitei Suveranului Pontif, ca evenimentul a reprezentat "cea mai complexa" misiune desfasurata in acest an de serviciu."Vizita Papei in Romania este cea mai complexa misiune a SPP din acest an.. Ofiterii de protectie ai SPP, cei pe care i-ati vazut in permanenta langa Papa si papamobil, dar mai ales cei pe care nu i-ati vazut, cei mai buni dintre cei mai buni,pe Sanctitatea Sa in Romania", a afirmat Belciug.La randul sau,, a subliniat ca, pe tot parcursul vizitei Sanctitatii Sale, SRI a avut "dispozitive tactice de lunetisti si echipe de asalt pregatite pentru a raspunde eficient oricarei amenintari"."SRI a fost implicat cu efective si mijloace pe componente de implicare a transportului aerian pentru delegatia oficiala, de asigurarea comunicatiilor, masuri de anti-interceptare si cyber security, de control al bagajelor si persoanelor in toate punctele de acces. De asemenea, SRI a asigurat controlul si rezerva pirotehnica in orasele pe care Papa le-a vizitat si am avutpregatite pentru a raspunde eficient oricarei amenintari. Nu in ultimul rand, am avut o contributie eficienta pe culegerea si analiza informatiilor cu relevanta pentru securitatea nationala", a precizat Marincea.pe tot parcursul vizitei Papei la Bucuresti, Sumuleu, Iasi si Blaj."MApN a participat cu efective si mijloace pentru asigurarea securitatii spatiului aerian, sprijinul interventiei antiteroriste, control tehnic pe traseele de deplasare, supraveghere aeriana si terestra a zonelor adiacente in care s-au desfasurat activitati. Pe langa acestea, MApN a participat cu aeronave pentru transportul aerian al delegatiei papale si personalului de insotire, precum si cu aeronave pregatite pentru evacuare medicala", a explicat loctiitorul pentru operatii si instructie al Statului Major al Apararii, general maior Vasile Toader La randul lor, pe perioada vizitei Papei Francisc,a participantilor la evenimente."Reusita misiunii se datoreaza atat cooperarii impecabile dintre structurile MAI, in special Politie, Jandarmerie, Politie de Frontiera si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si celelalte institutii si autoritati implicate.Avand in vedere numarul mare de participanti la evenimentele organizate si complexitatea acestora, MAI a avut ca principale misiuni asigurarea unui trafic fluent al pelerinilor, fluidizarea circulatiei pe traseele de deplasare, asigurarea masurilor de protectie a participantilor, precum si asigurarea interventiei la cazurile medicale. Cateva sute de persoane care au participat la evenimentele prilejuite de vizita Papei Francisc in Romania au avut nevoie de asistenta medicala de urgenta", a afirmat Monica Dajbog, purtator de cuvant al MAI.