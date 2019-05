O romanca, mama a 11 copii plecati in lume, impartaseste cu papa Francisc durerea despartirii

Ziare.

Elisabeta si Ioan Balan, din localitatea Iazul Vechi, comuna Sipote, au impreuna 11 copii. Dupa ani de zile in care fiecare dintre ei locuieste in alta localitate sau colt de lume, cei 11 se vor reintalni cu totii la Iasi. Evenimentul va avea loc pe 1 iunie, cu ocazia vizitei la Iasi a Papei Francisc. Avandu-i alaturi pe sotul, copiii si nepotii sai, pe scena amplasata in Piata Palatului Culturii din Iasi, Elisabeta Balan ii va povesti Sanctitatii Sale ce inseamna sa ai o familie numeroasa, dar mai ales durerea despartirii de cei dragi."In mesaj ii vom spune ceea ce am patit noi in viata noastra. Suntem o familie cu 11 copii, toti realizati. Mai avem unul, cel de-al unsprezecelea, care are casatoria in iunie. Patru din cei 11 au luat calea consacrarii: doi sunt preoti, doua sunt surori (maicute -n.red) . Ei sunt plecati prin alte tari si ne bucura ca ne vom revedea cu ocazia vizitei Sfantului Parinte.Altfel nu puteam sa ne intalnim. Noi avem bucuria ca vine si ca ne aduna copiii acasa. Am avut o viata si grea, si usoara. Cateodata greu, altadata usor, dar am mers inainte", a povestit Elisabeta Balan miercuri, intr-o conferinta de presa organizata la Iasi cu privire la pregatirile pentru vizita Papei Francisc.Una dintre fiicele acesteia, Rodica, este sora de opt ani de zile si se emotioneaza la gandul ca in curand va sta atat de aproape de Papa Francisc, pe care l-a mai vazut, dar de la distanta."Mi s-a parut ca nu e real, ca nu este adevarat. Putea sa aleaga oricare alta familie. Mi s-a parut un dar din partea Domnului si nu am putut decat sa ma bucur. Cu atat mai mult a fost o bucurie imensa si pentru parintii mei. A fost ca o incununare a tuturor sacrificiilor. Au crescut atatia copii, au facut atatea sacrificii pentru noi. Mi se pare o binecuvantare din partea Domnului", a povestit Rodica Balan.Pe 1 iunie, familia Balan se va urca alaturi de 180 de persoane pe scena special amplasata in fata Palatului Culturii cu prilejul vizitei la Iasi a Papei Francisc. Alaturi de Sanctitatea Sa se vor mai afla invitatii sai, corul, tinerii si batranii care vor face imaginea de ansamblu a sloganului "Sa mergem impreuna".