Papa, catre comunitatile de rromi: Va cer iertare pentru momentele cand v-am discriminat, maltratat

In cea de a treia zi a vizitei sale in Romania, Papa Francisc si-a cerut iertare pentru discriminarea comunitatilor de rromi, despre care spune ca nici crestinii, nici biserica nu sunt straini."Am totusi o greutate pe inima. Este greutatea discriminarilor, a segregarilor si a maltratarii suferite de comunitatile voastre. Istoria ne spune ca nici crestinii, si nici chiar catolicii, nu au fost straini de raul acesta atat de mare. Pentru aceasta as vrea sa va cer iertare., cu privirea lui Cain si nu cu cea a lui Abel, si nu am stiut sa va recunoastem, sa va pretuim si sa va aparam in specificitatea voastra. Pentru Cain nu conteaza fratele sau.. De cate ori nu judecam in mod nechibzuit, folosind cuvinte care ranesc, cu atitudini care seamana ura si creeaza distante! Cand cineva este lasat in urma, familia uniana nu mai merge inainte. Nu suntem crestini pe deplin, si nici macar umani, daca nu stim sa vedem persoana inainte de actiunile sale, inainte de judecatile si prejudecatile noastre", a spus Papa Francisc.El le-a multumit romanilor pentru primirea facuta si le-a cerut sa se roage pentru el."Aceasta este ultima intalnire din cadrul vizitei mele in Romania. Am venit in aceasta tara frumoasa si primitoare ca pelerin si frate pentru a trai diferite intalniri, iar acum ma intorc acasa imbogatit, luand cu mine locuri si momente, dar mai ales chipuri, chipurile voastre vor da culoare amintirilor mele si vor fi prezente in rugaciunea mea. Va multumesc si va duc cu mine, iar acum va binecuvantez. Dar mai intai va cer o favoare sa va rugati pentru mine. Multumesc", si-a incheiat discursul Papa, in fata oamenilor de la Blaj.La final, Suveranul Pontif a dat mana cu cei prezenti si, in special, cu copiii din comunitate (foto).