Papa Francisc, ultima zi a vizitei in Romania: Suveranul Pontif sustine un discurs la Blaj - LIVE

Beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri

In jur de 100.000 de pelerini se afla in micul oras din judetul Alba, care are o mare insemnatate religioasa si istorica pentru catolici si pentru Romania.Sfanta Liturghie este oficiata de la ora 11. Dupa ceremonialul religios, Papa Francisc va merge dupa ora 13, in Piata 1848, iar apoi va avea o intalnire cu comunitatea rroma din Blaj, unde va rosti ultimul discurs al vizitei.La Blaj sunt prezenti si premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis. De altfel, seful statului va fi cel care il va insoti pe papa Francisc pana la plecarea din Romania, in jurul orei 17:30, din Sibiu.- A fost tinut un moment de reculegere:- Papa Francisc vorbeste despre vindecarea orbului din nastere de catre Iisus.- "Noi, ascultand dorinta fratelui nostru cardinal Lucian Muresan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice Romane, a mai multor confrati intru episcopat, precum si a multor credinciosi, dupa ce am primit parerea exprimata de Congregatia pentru Cauzele Sfintilor, cu Autoritatea Noastra Apostolica dispunem ca Venerabilii Slujitori ai lui Dumnezeu, Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu, episcopi si martiri ai Bisericii din Romania si pastori dupa inima lui Hristos, marturisitori eroici ai Evangheliei iertarii si a pacii, sa fie de acum inainte numiti Fericiti si sa li se poata celebra sarbatoarea in locurile si dupa legile prevazute de dreptul canonic, in fiecare an la 2 iunie. In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Spirit. Amin", a spus papa, in mesjaul ce marcheaza beatificarea.- Are loc ceremonia de beatificare a celor sapte episcopi greco-catolici martiri morti in inchisorile comuniste, numele lor fiind citie.- A inceput Sfanta Liturghie de la Campia Libertatii.- Suveranul Pontif se deplaseaza cu papamobilul printre oameni si ii saluta.- Papa a ajuns la Blaj, acolo unde este asteptat de fortele de securitate si de papamobil.- Papa Francisc nu a ajuns inca la Blaj, distanta dintre Aeroportul International din Sibiu si Campia Libertatii fiind de 70 de kilometri.- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au ajuns la Campia Libertatii, acolo unde sunt deja prezenti, printre altele, Principesa Margareta si sotul sau, Radu Duda, dar si premierul Viorica Dancila. Cuplul prezidential este primit cu aplauze si saluta minute bune multimea adunata.- Din cauza cetii de la Blaj, s-a luat decizia ca deplasarea papei Francisc sa se faca pe sosea, in coloana.- Aeronava Tarom a aterizat la Sibiu, iar de pe aeoroport, papa va pleca direct catre Blaj, cu un elicopter. Intoarcerea Suveranului Pontif la Sibiu va avea loc in jurul orei 16:45.- Avionul papei Francisc a decolat din Bucuresti catre Sibiu, de unde va avea loc si plecarea catre Roma, in decursul dupa-amiezii.- Papa Francisc a plecat de la Nuntiatura Apostolica, indreptandu-se spre aeroport. In jurul orei 9, Suveranul Pontif va parasi Bucurestiul, urmand a ajunge la Sibiu la 9:40. Zeci de oameni l-au salutat la plecare.Cei sapte episcopi greco-catolici martiri, reprezentanti ai Bisericii Romane Unite, sunt Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu, aminteste News.ro.Potirul si Evanghelia unuia dintre episcopii martiri, PSS Valeriu Traian Frentiu - datand din 1938 si care s-au aflat in expozitia dedicata Ierarhului din Cripta Catedralei "Sfantul Nicolae" din Oradea - vor fi folosite la celebrarea euharistica oficiata de Papa Francisc.Pentru Liturghia de Beatificare a fost construit un tron arhieresc cu puternice semnificatii spirituale si simbolice, cel care l-a realizat fiind Andu Marginean, originar din Sibiu, absolvent al Universitatii de Arta Bucuresti. Crucea, tronul si amvonul folosite de papa Francisc la slujba de la Blaj sunt construite din lemn din fostele inchisori comuniste de la Sighet si Gherla.