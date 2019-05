Papa Francisc a explicat "Tatal Nostru" in Catedrala Mantuirii Neamului: Sa ne lasam trecutul in urma si sa imbratisam prezentul

Ziare.

Patriarhul BOR a spus ca a acceptat propunerea partii catolice sa ofere Papei si crestinilor catolici prezenti in Catedrala posibilitatea de a rosti rugaciunea "Tatal nostru" in limba latina si sa intoneze cateva cantari pascale catolice pentru grija pe care o au catolicii in tarile lor de comunitatile de ortodocsi."Acest gest este un semn de recunostinta pentru spatiile liturgice oferite de comunitati catolice parohiilor ortodoxe romanesti din Europa Occidentala. Iar, dupa terminarea cantarilor pascale catolice, va urma rostirea rugaciunii 'Tatal nostru' in limba romana si vor fi intonate cantari pascale ortodoxe", a anuntat patriarhul.Papa Francisc a subliniat ca rugaciunea comuna "Tatal nostru" sintetizeaza identitatea noastra de fii si astazi in mod special de frati care se roaga unul alaturi de ceilalti."Rugaciunea 'Tatal nostru' contine certitudinea promisiunii facute de Isus ucenicilor sai: nu va voi lasa orfani si ne ofera increderea sa primim si sa acceptam fratele ca pe un dar", a adaugat Suveranul Pontif.El a exprimat dorinta ca "Romania sa fie intotdeauna o casa a tuturor, un taram al intalnirilor, o gradina in care infloreste impacarea si comuniunea"."Tata, ajuta-ne sa luam in serios viata fratelui, sa ne insusim istoria sa. Ajuta-ne, Tata, sa nu ne judecam fratele, prin actiunile si limitele sale, ci sa-l primim, sa-l acceptam inainte de toate ca fiu al tau. Ajuta-ne sa invingem ispita de a ne simti fii mai mari care pentru ca se afla intr-o pozitie privilegiata in centru uita ca celalalt este un dar", a rostit Papa Francisc."In fiecare zi avem nevoie de El - painea noastra cea de toate zilele. El este painea vietii care ne potoleste foamea. (...)De fiecare data cand ne rugamm cerem sa ne fie iertate greselile, dar e nevoie de curaj pentru a-i ierta si pe cei care ne gresesc noua. Sa ne lasam trecutul in urma si sa imbratisam prezentul", a mai spus Papa.