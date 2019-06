Papa Francisc a fost primit cu lacrimi de bucurie, emotie si speranta la Sumuleu Ciuc

Ziare.

Credinciosii de toate varstele care au urcat dealul Sumuleu, acolo unde Papa Francisc a oficiat Sfanta Liturghie inchinata Fecioarei Maria, au avut de infruntat o ploaie torentiala si temperaturi scazute, fapt care a facut deplasarea foarte dificila. Cu toate acestea, oamenii nu s-au descurajat, ba chiar au spus ca se simt binecuvantati ca traiesc un moment istoric si simt o usurare si o putere "care vin de la Fecioara Maria", cea careia ii este dedicat sanctuarul de la Sumuleu."Nu-i bai ca ploua, vin cu sufletul, e o bucurie sa fiu aici (...) Pentru Papa am fost si la Roma de cinci-sase ori, 2.000 de kilometri, si daca el vine pana la noi, cum sa nu vin de la Sovata? Papa e apropiat de oameni si modest, ne aduce bucurie, ne aduce zambetul pe buze. Asa de trista e lumea asta, dar el aduce bucurie in sufletele noastre. Avem nevoie de zambet, ca suntem tristi", a spus un barbat din Sovata, judetul Mures.La randul lor, mai multi pelerini, atat catolici cat si ortodocsi, veniti din comuna Tulghes, judetul Harghita, au afirmat ca e o mandrie ca se afla la Sumuleu Ciuc, iar ploaia e doar o incercare mica pe langa greutatile pe care le-au avut de infruntat de-a lungul vietii. Oamenii au spus ca au venit sa se roage pentru sanatate, pentru intelegere si pentru fratii cu care traiesc in aceasta tara, indiferent de confesiune.Despre mesajul cu care Papa Francisc a venit in Romania, "Sa mergem impreuna", pelerinii au spus ca ca este unul de iubire si intelegere reciproca.Vremea nu a speriat-o nici pe o femeie din Bacau, imbracata in costum popular, care considera ca si ploaia e o binecuvantare trimisa de Dumnezeu."Daca asa vrea Dumnezeu, acceptam ploaia. Nu putem sa ne intoarcem, sa ne lasam, sa ne dam batuti. Sunt cu zambetul pe buze, pentru ca de atata timp asteptam evenimentul acesta. Suntem bucurosi asa, iar ploaia e o binecuvantare. Ma voi ruga pentru sanatate, pace, pentru ca tinerii sa-si gaseasca drumul, pentru ca daca pierzi drumul, nu mai gasesti nici cararea", a spus doamna Maria, venita dintr-un sat din Bacau.Incet-incet, pelerinii au reusit sa ajunga in saua muntelui Sumuleu, au trecut de controlul de securitate, si-au ocupat locul in sectoarele securizate si au asteptat cu emotie venirea Sfantului Parinte.Multi dintre ei s-au rugat, au interpretat cantece religioase sau au stat cu ochii pe ecranele de la fata locului, pentru a afla cand Papa Francisc se apropie de Sumuleu. Ploaia a continuat sa cada mai bine de patru ore, iar o ceata deasa a acoperit dealul ca o mantie, multi temandu-se ca nu il vor putea vedea pe Sanctitatea Sa. Insa, cu cateva minute inainte ca acesta sa ajunga in sanctuarul marian, ploaia s-a oprit, ceata s-a risipit si au inceput sa curga doar lacrimile oamenilor."E o minune, eram sigura ca asa se va intampla, mai ales ca statuia Sfintei Fecioare e aici si ne ocroteste", a spus o tanara, cu lacrimi in ochi, in momentul in care Papa Francisc a sosit in saua muntelui si i-a salutat pe pelerini, din papamobil, in aplauzele si uralele lor.Avand in stanga statuia facatoare de minuni a Fecioarei Maria de la Sumuleu Ciuc, scoasa pentru prima data din catedrala franciscana dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, Papa Francisc a oficiat Liturghia Pontificala, le-a transmis pelerinilor insemnul sau la dialog, la unitate si fraternitate si le-a vorbit despre faptul ca nu trebuie ca "ranile din trecut" sa constituie un obstacol pentru o "convietuire fraterna"."A peregrina inseamna a ne simti chemati si indemnati sa mergem impreuna cerand de la Domnul harul de a transforma vechile si actualele resentimente si diferente in noi oportunitati de comuniune; inseamna a ne dezancora din sigurantele si comoditatile noastre in cautarea unui pamant nou pe care Domnul vrea sa ni-l daruiasca. A peregrina semnifica provocarea de a descoperi si de a transmite spiritul de a trai impreuna, de a nu ne fi teama sa ne amestecam, de a ne intalni si de a ne ajuta", a transmis Sanctitatea Sa.Momentul culminant al Sfintei Liturghii a fost acela in care Papa Francisc a asezat un trandafir de aur la picioarele statuii facatoare de minuni a Maicii Domnului, asa cum face cand merge la marile sanctuare mariane ale lumii.Prezenta Sfantului Parinte a fost un vis implinit pentru zecile de mii de oameni care vin in fiecare an la Sumuleu, iar mesajul sau a fost unul emotionant, care a fost primit cu bucurie."Mesajul sau este un indemn la unitatea bisericilor si a tuturor oamenilor. Pentru ca Dumnezeu ne iubeste pe toti, nici Papa nu alege intre ortodocsi si catolici, a fost si in tarile musulmane. Ne da niste lectii de viata, din toate aparitiile sale am avut ceva de invatat", a spus un barbat 60 de ani.La randul sau, parintele Gered Peter, protopop si paroh romano-catolic de Bistrita, a marturistit ca momentul a fost unic si imbucurator, iar Papa a adus cu sine mesajul pacii si al iubirii reciproce."Vin la acest pelerinaj din copilaria mea, de vreo 50 ani, dar acum a fost un moment istoric si unic si imbucurator. (...) E un har, e o mare binecuvantare, sunt fericit si emotionat. Sfantul Parinte ne-a adus mesajul pacii, al intelegerii, al iubirii reciproce intre diferitele culturi si binecuvantarea am primit-o cu totii, cei care am fost aici. Sa ne iubim unii pe altii, fiindca cea mai frumoasa si mai scurta propozitie din Biblia noastra este: Dumnezeu este iubire. (...) Si sa traim in iubire si atunci Dumnezeu este cu noi, este in inima noastra", a spus parintele Gered Peter.Un tanar de 29 ani, din Brasov, a marturisit ca i-a placut foarte mult slujba oficiata de Papa Francisc si crede ca respectul, toleranta si intelegerea sunt esentiale in zilele noastre, iar acesta este mesajul transmis de liderul spiritual al lumii catolice la Sumuleu Ciuc."Este foarte importanta toleranta, pentru ca, in mesajul sau, Sfantul Parinte a subliniat faptul ca traim impreuna foarte multe etnii si traind impreuna, daca ne intelegem si ne toleram unii pe ceilalti, atunci va da roade faptul ca ne respectam reciproc", a spus acesta.Si Tishler Ferenc, secretar general al Serviciului de Ajutor Maltez din Romania, considera ca Papa Francisc are puterea de a deschide usi, de a cladi poduri intre comunitati, indiferent daca vorbim despre religie sau etnie."Am asteptat cu emotie si bucurie vizita Papei Francisc. Cred ca Sfantul Parinte este omul care aduce liniste in sufletele noastre si ne poate intari in ceea ce facem. In acelasi timp, are puterea de a deschide usi, de a cladi poduri intre comunitati, indiferent daca vorbim despre religie sau etnie. Cred ca vizita Sfantului Parinte in Romania este un semn de recunoastere pentru ceea ce s-a realizat in Romania si, in acelasi timp, un semn de exclamare ca se poate si mai mult si ca trebuie sa conlucram si sa depunem mai mult efort pe masa religiei si a identitatii", a declarat Tishler Ferenc.Sanctitatea Sa a parasit sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc in aplauzele si uralele oamenilor, multi dintre ei cu lacrimi in ochi, fericiti si recunoscatori ca au fost martorii unui eveniment istoric, unic in viata.