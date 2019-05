LIVE Papa Francisc incepe astazi, la Bucuresti, vizita de trei zile in Romania

LIVE TEXT

Vizita in tara noastra a Suveranului Pontif va avea patru etape: Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj. Papa Francisc va pleca spre Roma, duminica, dupa ora 17:00, de pe Aeroportul international din Sibiu.Mii de oameni sunt asteptati sa il intampine pe papa, astfel ca in Capitala si in tara au fost luate masuri speciale de securitate.Totodata, reprezentantii Companiei Aeroporturi Bucuresti au avertizat ca la Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti este posibil ca vineri si sambata sa se produca aglomerari.- Aplicatia WAZE a creat un eveniment dedicat vizitei papei Francisc, aratand restrictiile de trafic impuse, vineri, in zona centrala a Capitalei si indicand rutele ocolitoare pe care soferii le pot folosi.- Mii de oameni il asteapta pe papa Francisc pe aeroport.- La sosirea pe Aeroportul Henri Coanda, papa Francisc va fi intampinat de presedintele Klaus Iohannis si sotia sa.- Avionul care il aduce pe papa Francisc la Bucuresti a decolat de pe aeroportul Fiumicino din Roma.- Sosirea la Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni la Bucuresti- Ceremonia de bun venit la intrarea complexului Palatului Prezidential Cotroceni- Vizita de curtoazie la presedintele Romaniei in Palatul Prezidential Cotroceni- Intalnire cu premierul in Palatul Prezidential Cotroceni- Intalnire cu autoritatile, cu societatea civila si cu corpul diplomatic in Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Discursul Sfantului Parinte- Intalnire privata cu patriarhul in Palatul Patriarhal- Intalnire cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Romane in Palatul Patriarhal. Discursul Sfantului Parinte- Rugaciunea Tatal nostru in noua Catedrala ortodoxa. Salutul Sfantului Parinte- Sfanta liturghie in Catedrala Catolica Sfantul Iosif. Predica Sfantului ParintePotrivit unui comunicat al PMB, avand in vedere afluxul foarte mare de pelerini si turisti care vor veni in Capitala, autoritatile estimand un numar de aproximativ 50.000 de persoane pe durata vizitei, pe teritoriul Bucurestiului functioneaza planul integrat de securitate pentru vizitele oficiale ale sefilor de stat.In aceste conditii, Comisia de Avizare a Adunarilor Publice a aprobat o serie de restrictii de trafic.Vezi care sunt restrictiile de trafic din Bucuresti Iata si ce trasee deviaza STB pe perioada vizitei papei Francisc