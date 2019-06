LIVE Papa Francisc a ajuns la Sumuleu-Ciuc. A salutat din papamobil zecile de mii de oameni

LIVE TEXT

Foto: Captura Privesc.eu

Foto: Captura Privesc.eu

Foto: Captura Digi24

Masuri sporite de securitate

Ziare.

com

Credinciosii au sosit in numar mare inca din primele ore ale diminetii, in ciuda ploii torentiale si a cetii dese.Papa Francisc a ajuns la Sumuleu-Ciuc in jurul orei 11:00 si a mers cu papamobilul construit la Uzinele Dacia prin multime sa salute zecile de mii de credinciosi prezenti.Dupa slujba de la Sumuleu-Ciuc, Suveranul Pontif va pleca spre Iasi, unde va vizita, la ora 17.25, Catedrala "Sfanta Maria Regina" si ulterior va avea intalniri cu mai multi tineri, la Palatul Culturii.- A inceput Sfanta Liturghie sustinuta de papa Francisc.- Pentru prima data dupa Al Doilea Razboi Mondial a fost scoasa din biserica franciscana statuia Facatoare de Minuni a Maicii Domnului, informeaza Mediafax.- Ploaia s-a oprit, iar la Sumuleu-Ciuc sunt prezenti acum in jur de 90.000 de oameni.- Papa Francisc a ajuns la Sumuleu-Ciuc. Suveranul Pontif se plimba cu papamobilul construit la Uzinele Dacia prin multime si ii saluta cu zambetul pe buze pe miile de zecile de mii de credinciosi prezenti.- Autoritatile anunta peste 80 de mii de oameni il asteapta pe papa Francisc.- Premierul Viorica Dancila a ajuns la Sumuleu-Ciuc, insotita de ministrii Sorina Pintea, Eugen Teodorovici si de secretarul general al Guvernului Toni Grebla.- 67 de persoane care participa la evenimentele de la Sumuleu Ciuc au avut nevoie de ingrijiri medicale. Dintre acestea, 36 sunt copii care au suferit diverse afectiuni medicale, generate de temperaturile scazute inregistrate in zona, informeaza News.ro.- Sunt circa 40 de mii de oameni in acest moment la Sumuleu-Ciuc si continua sa vina in numar foarte mare.- Papa Francisc a primit, pe Aeroportul Transilvania Targu Mures, de la prefectul de Mures, Mircea Dusa, distinctia Fibula de la Suseni, simbolul judetului, care reprezinta replica unei comori unice in lume, ce dateaza din Hallstattul timpuriu, prima Epoca a Fierului, informeaza Agerpres.- In ciuda ploii torentiale, zeci de mii de oameni il asteapta pe papa Francisc la Sumuleu-Ciuc. Meteorologii au emis o atentionare cod portocaliu de vreme rea , valabila pana la ora 10:00, pentru judetele Harghita si Iasi. Sunt asteptate averse torentiale care vor cumula 35-45 l/mp si grindina de mici dimensiuni.- Traficul rutier este restrictionat partial, sambata si duminica, la Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, pe timpul vizitei papei Francisc. Iata ce rute ocolitoare puteti folosi - Avionul in care se afla Papa Francisc a aterizat pe Aeroportul din Targu Mures. Suveranul Pontif a fost intampinat de prefectul judetului Mures, Mircea Dusa.- Comitetul Interminiserial pentru "Securitate Vizita Papa Francisc" a analizat conditiile meteo si a decis ca aeronava care il va transporta pe Sanctitatea Sa sa aterizeze la Targu Mures, nu in judetul Bacau, cum era anuntat initial, informeaza News.ro."Schimbarea traseului nu afecteaza programul initial al papei Francisc care va ajunge la Sumuleu Ciuc si la Iasi la orele anuntate", a transmis Comitetul Interminiserial pentru Securitate "Vizita Papa Francisc".In orasele pe care le viziteaza Suveranul Pontif sunt luate masuri sporite de securitate si s-au stabilit puncte de informare, puncte de acces pentru pelerini si puncte de prim-ajuntor, informeaza News.ro.In Miercurea Ciuc vor fi instalate noua spitale mobile si puncte de prim-ajutor: in curtea Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc; in Saua Sumuleului, la intersectia drumurilor spre localitatea Leliceni; in Saua Sumuleului, la intersectia drumurilor spre localitatea Pauleni-Ciuc; pe Dealul Sumuleului, la liziera padurii (4 spitale); in parcarea de langa Catedrala Franciscana din Sumuleu-Ciuc (doua spitale).In Iasi vor fi amplasate patru spitale mobile si puncte de prim-ajutor: la Catedrala Catolica; in parcarea de langa Prefectura; pe strada Palat (in partea stanga a Palatului Culturii); pe strada Anastasie Panu (in partea dreapta a Palatului Culturii).In amble orase, credinciosii sunt rugati sa nu fotografieze, sa nu filmeze de pe balcoanele, terasele, sau din ferestrele cladirilor adiacente si sa nu foloseasca drone.Autoritatile au stabilit si o serie de obiecte interzise si obiecte permise pentru accesul in perimetrul securizat pentru intalnirea cu Sfantul Parinte papa Francisc de la Sumuleu-Ciuc:Obiecte interzise: arme, obiecte ascutite sau contondente (ex. cutite, cuie, tevi metalice); obiecte care pot fi folosite pentru actiuni violente sau pentru tulburarea ordinii publice (pietre, bile, recipiente cu vopsea, aparatura sau instrumente care pot deranja fonic, ex. vuvuzele) etc.; obiecte pirotehnice: petarde, brichete, artificii etc.; arme de jucarie, imitatii ale armelor de foc, care pot fi confundate cu arme adevarate; bauturi alcoolice, droguri etc.; dispozitive cu lichid sub presiune (spray); dispozitive cu socuri electrice; substante cu efect iritant lacrimogen, paralizant sau incendiar.Obiecte permise: scaun pliabil de mici dimensiuni; ceaiuri, sucuri, alimente neperisabile; umbrele de dimensiuni reduse (cu tija telescopica, nu tip "baston"); steaguri (cu suport din plastic, nu din lemn sau metal), pancarte ce reprezinta comunitatea de provenienta; radiouri de mici dimensiuni pentru ascultarea traducerii; aparate foto; carut transport nou-nascut, pe cat posibil pliabil.De asemenea, in ambele orase au fost stabilite restrictii de circulatie, locuri speciale de parcare si trasee pe care pelerinii le pot urma pentru a ajunge in sectoarele special destinate spectatorilor la evenimentele publice ale Suveranului Pontif.