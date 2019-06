Papa Francisc, mesaj de la Roma: Sa ne rugam cu totii pentru ca Dumnezeu sa binecuvanteze din abundenta Romania

Ziare.

com

"Dragi frati si surori: Recenta mea vizita apostolica in Romania a avut ca tema sintagma. Imi exprim inca o data recunostinta fata de presedintele si prim-ministrul din Romania, fata de autoritatile civile si ecleziastice si fata de toti aceia care au colaborat pentru a face posibila aceasta vizita.Inainte de toate, ma gandesc la Dumnezeul nostru Atotputernic, care i-a permis urmasului Sfantului Petru sa revina in aceasta tara, la 20 de ani dupa Ioan Paul al II-lea", a declarat papa Francisc, citat de Vatican News."Motto-ul vizitei a fost deosebit de evident intr-o varietate de intruniri, care au aratat importanta pe care o are pentru crestini si pentru toti cetatenii faptul deinspre fraternitate si armonie.Cu mare recunostinta imi amintesc intalnirea plina de caldura pe care am avut-o cu patriarhul Daniel si cu Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in timpul careia am reinnoit angajamentul Bisericii Catolice de a merge impreuna catre o unitate deplina a Bisericii", a adaugat liderul de la Vatican."Cele trei oficieri ale Sfintei Slujbe au adus impreuna diversele ramuri ale comunitatii catolice si s-au incheiat cu beatificarea a sapte episcopi greco-catolici. Fiecare dintre acesti martiri a fost un martor al libertatii si milei aduse de Evanghelie.Deosebit de bucuroasa a fost intalnirea mea cu familiile si cu oamenii tineri. In final, in timpul vizitei mele in comunitatea rroma, am reiterat apelul pe care l-am lansat impotriva oricarei forme de discriminare si de respectare a tuturor oamenilor.Sa ne rugam cu totii pentru ca Dumnezeu sa binecuvanteze din abundenta Romania si Biserica din acea tara", a mai spus papa Francisc."Ii salut pe pelerinii vorbitori de engleza si pe vizitatorii care participa la audienta generala de astazi, in special pe cei din Anglia, Scotia, Malta, China, Japonia, Malaezia, Coreea, Canada si Statele Unite ale Americii.Adresez un salut special membrelor United Nations Women's Guild din Roma, alaturi de urarile de bine din rugaciunile mele", a adaugat suveranul pontif in finalul alocutiunii sale.La Audienta Generala organizata in piata San Pietro din Roma s-a deplasat si o delegatie din Romania condusa de IPS Ioan Robu, presedintele Conferintei Episcopilor Catolici din Romania. Au fost prezenti si reprezentanti din Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a lui Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucuresti.