Patriarhul Daniel: Papa Ioan Paul al II-lea a dat 200.000 de dolari pentru Catedrala. Un ajutor financiar simbolic

El a spus ca aceasta catedrala este "o basilica dedicata Sfantului Apostol Andrei, deoarece acesta este Apostolul poporului roman si Ocrotitorul Romaniei".Patriarhul Daniel a mai spus ca aceasta a fost construita pe un teren obtinut de la statul roman de catre Patriarhul Teoctist, "ca un act de reparatie morala pentru cele cinci biserici care au existat in aceasta zona, trei fiind demolate si doua translate de catre regimul comunist pentru a se construi Casa Poporului, actualul Parlament"."In acest sens, noua Catedrala Nationala este un edificiu simbolic al Invierii bisericilor demolate, dar si un simbol al libertatii religioase a poporului roman, dupa aproape 50 de ani de regim comunist.Constructia acestui edificiu a inceput efectiv la sfarsitul lunii martie 2011 si a durat opt ani, astfel incat, in data de 25 noiembrie 2018, am sfintit altarul Catedralei Nationale, impreuna cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, in prezenta membrilor Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, a clericilor, credinciosilor si reprezentantilor societatii romanesti", a adaugat Patriarhul BOR.El a precizat ca in anii 1999 si 2002 Papa Ioan Paul al II-lea a oferit un ajutor financiar Patriarhului Teoctist pentru construirea Catedralei, in valoare de 200.000 de dolari americani."In anul 2017, acest ajutor financiar a fost integrat simbolic de Patriarhia Romana ca parte din costul total de 500.000 de euro in vederea achizitionarii clopotelor Catedralei Nationale, de la firma catolica Grassmayr din Innsbruck, Austria, deoarece, in traditiile ortodoxa si catolica, clopotele au o valoare simbolica foarte profunda: ele reprezinta glasul lui Dumnezeu, care cheama oamenii la rugaciune si la cooperare fraterna.Suntem recunoscatori pentru acest ajutor financiar simbolic si, totodata, va multumim pentru sprijinul pe care il acordati constant credinciosilor ortodocsi romani din Italia si din alte tari, unde Biserica Romano-Catolica a pus la dispozitia comunitatilor ortodoxe romanesti 426 lacasuri de cult - 306 in Italia si 120 in alte tari din Europa Occidentala", a precizat Patriarhul Daniel.