Pelerinii au lasat curatenie luna dupa plecarea Papei Francisc de pe Campia Libertatii din Blaj (Video)

Jurnalistii au transmis imagini de la fata locului, remarcand diferentele foarte mari intre felul in care s-au comportat astazi credinciosii si comportamentul unora dintre sustinatorii adusi de partide la mitingurile politice.", relateaza Alba24.ro Voluntarii care au inceput sa degajeze zona, strangand scaunele si gardurile, au fost impresionati de faptul ca nu au gasit maldarele de gunoaie cu care eram cu totii obisnuiti sa ramana in urma la finalul altor evenimente.Este inca unul din semnele ca apelurile facute de Papa Francisc, la omenie, buna vecinatate, respect reciproc si intelegere, au avut ecou in inimile celor prezenti.