Programul papei Francisc de sambata a fost modificat din cauza furtunilor

Comitetul Interminiserial pentru Securitate "Vizita Papa Francisc" a analizat conditiile meteo si a decis ca, sambata, aeronava care il va transporta pe Sanctitatea Sa Papa Francisc sa aterizeze la Targu Mures, nu in judetul Bacau, cum era anuntat initial.Schimbarea traseului nu afecteaza programul initial al Papei Francisc care va ajung la Sumuleu Ciuc si Iasi, la orele anuntate.Prima zi a papei in Romania s-a incheiat, vineri, cu Sf. Liturghie oficiata in catedrala Sf. Iosif a arhidiecezei romano-catolice de Bucuresti.Calatoria apostolica a papei Francisc in Romania are loc la 20 de ani dupa cea efectuata de Sfantul Ioan Paul al II-lea, in 1999, si se desfasoara sub genericul "Sa mergem impreuna".Sambata, Papa va merge la Sumuleu Ciuc si Iasi.