Sa nu ne temem sa mergem impreuna!

Iulian Fota este fost consilier prezidential pe probleme de securitate.

Asistam la o vizita foarte importanta nu numai prin continut, dar mai ales prin simbolistica ei. Vizita Papei Francisc este programata sa aiba loc la 20 de ani de la istorica vizita in Romania a Papei Ioan Paul al II-lea, prima vizita dupa o mie de ani a unui papa catolic intr-o tara ortodoxa. In egala masura Ioan Paul al II-lea vizitase o tara care inca se lupta cu mostenirea neagra a comunismului si mesajul sau traditional, "nu va temeti", exprimat prima data intr-o Polonie comunista, a reprezentat si un galvanizator al eforturilor de decomunizare. Nu in ultimul rand, Ioan Paul al II-lea, de la Bucuresti, a scos si mai bine in evidenta importanta Romaniei pentru Occident:".Si nu putem spune ca nu a avut dreptate. Ioan Paul al II-lea a profetit apropiata reintoarcere a Romaniei in Occident, 1999 fiind unul de hotar pentru tara noastra. In vara acelui an am primit MAP-ul, programul de pregatire pentru aderarea la NATO. Iar in toamna lui 1999, tot la Bucuresti, premierul britanic Tony Blair anunta inceperea negocierilor de aderare la UE.Papa Francisc viziteaza nu numai cea mai mare tara ortodoxa din UE, dar prin cea de a doua biserica nationala, Biserica Romana Unita cu Roma, noi romanii suntem legati si de catolicism, credinta pe care, in trecut, au impartasit-o si unii dintre primii nostri voievozi. Prin legatura greco-catolica cu Roma romanii si-au descoperit radacinile latine si si-au afirmat pentru prima data europenitatea. Nu este o intamplare ca unul dintre momentele de varf ale vizitei va avea loc la Blaj, "mica Roma" a lui Mihai Eminescu si "locul de unde a rasarit soarele pentru toti romanii", cum foarte frumos spunea Ion Heliade Radulescu.La Blaj vom asista la slujba de beatificare a celor sapte episcopi martiri ai poporului roman, persecutati de autoritatile comuniste. Anuntand vizita in Romania, Sfantul Parinte ne-a explicat deja cum "legaturile de credinta care ne unesc vin inca de la apostoli, in special de la legatura care ii unea pe Petru si pe Andrei, cel care, potrivit traditiei, a adus credinta pe pamantul vostru. Frati de sange, au fost toti frati si in varsarea sangelui pentru Domnul. Si printre voi au fost atatia martiri chiar in timpurile recente, precum cei sapte episcopi greco-catolici pe care voi avea bucuria de a-i proclama fericiti. Faptul pentru care au suferit pana la jertfirea vietii este o mostenire mult prea pretioasa ca sa fie uitata".Iar atunci cand spune "voi", Papa Francisc se refera la tot poporul roman, fie el ortodox, catolic sau greco-catolic. Cei sapte episcopi pe care Papa Francisc ii va beatifica - Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Alexandru Rusu, Ioan Balan, Tit Liviu Chinezu si Iuliu Hossu sunt si martiri ai poporului roman, exemple de verticalitate morala pentru noi toti. Si cata nevoie este astazi de dedicatie, de slujire a poporului, de verticalitate.Vizita Papei Francisc in Romania este si un prilej de a multumii Sanctitatii Sale pentru mesajele directe, dar si indirecte pe care Sfantul Scaun le da cu aceasta ocazie. Dincolo de indemnul de a ramane impreuna, impreuna in Occident, ca latini si buni crestini, Papa Francisc reconfirma si unitatea nationala a romanilor. Caci nu este deloc o intamplare ca vizita sa de trei zile acopera toate cele trei provincii istorice ale romanilor, Valahia, Moldova si Transilvania. Sambata, 1 iunie 2019, Sfantul Parinte va fi atat in Transilvania, cat si la Iasi. Tot asa cum nu este deloc o intamplare ca ceremonia religioasa de beatificare de la Blaj va avea loc pe Campia Liberatii, acolo unde la 1848, peste 40.000 de romani au strigat intr-o voce "noi vrem unirea cu tara".In discursul sau de la Palatul Cotroceni, discursul de bun-venit pentru Sanctitatea Sa, Papa Francisc, presedintele Romaniei spunea ca toti, impreuna, trebuie sa avem grija de "casa noastra, Europa". Biserica Catolica deja face acest lucru iar aici romanii din tara trebuie sa stie ca in Europa, prin sprijinul si prietenia Vaticanului, romanii isi pot pastra si exercita liberi credinta pentru ca fratii lor crestini, catolicii din Italia, Spania, Belgia, Germania, Franta si-au deschis bisericile catolice pentru a-i gazdui pe milioanele de romani din Europa Occidentala. Eu insumi, pe cand lucram la NATO, in Bruxelles, am vazut ce inseamna aceasta generozitate. Romanilor din Bruxelles le-a fost pusa la dispozitie biserica Saint Catherine, unde am amenajat un altar ortodox si unde, impreuna cu preotii nostri, se oficiau slujbele in limba romana si ne puteam bucura atat de atmosfera Craciunului, cat si a Pastelui. Nu numai ca Vestul nu atenta la integritatea noastra religioasa, ne-a intins o mana de ajutor atunci cand fiind prea saraci si prea la inceput de bejenie, romanii nu-si puteau construi inca propriile biserici. Or, daca Biserica Catolica a avut si are grija de romanii nostri imprastiati prin Europa si prin lume, cu atat mai mult si noi trebuie sa ne straduim sa-i tinem aproape de noi si sa-i tratam cu respect.Ca si Ioan Paul al II-lea, Papa Francisc viziteaza Romania ca un bun prieten al romanilor si al Romaniei! Sa pretuim aceasta vizita si sa-i intelegem corect mesajul. Ortodocsi si catolici sa nu ne temem sa mergem impreuna spre un viitor mai bun. Impreuna sa avem grija de "casa noastra Europa". Vivat Papa!