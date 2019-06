UDMR cere explicatii SPP dupa ce de pe vesmantul Papei ar fi fost indepartate cuvinte in maghiara

Ziare.

Liderul Grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat, marti, pentru Mediafax, ca actiunea SPP este ilegala, acest serviciu neavand nicio atributie legata de limba minoritatilor nationale."Am cerut SPP, in numele Grupului UDMR din Camera Deputatilor, printr-o adresa trimisa d-lui Pahontu, explicatii in legatura cu unele informatii aparute potrivit carora reprezentanti ai SPP au cerut imperativ organizatorilor vizitei Papei Francisc la Sumuleu Ciuc indepartarea de pe vesmantul purtat de Suveranul Pontif a cuvintelor in limba maghiara 'Sa mergem impreuna' si a altor cuvinte legate de acest eveniment. Daca a venit de la SPP este ilegal sa obligi ca institutie a statului pe cineva, Biserica Catolica, sa faca asa ceva. SPP nu are nicio atributie legata de limba minoritatilor nationale", a spus Korodi.Bodo Marta, membru in comitetul de organizare a vizitei Papei Francisc in Sumuleu Ciuc, a declarat, la randul sau, ca pe spatele cazulei (vesmantul alb al Papei Francisc - n.r.), era cusut chipul Fecioarei Maria si logo-ul vizitei papale in Romania in limba maghiara "Jarjunk Egyutt!" ("Sa mergem impreuna"), "Ferenc papa Romaniaban" ("Papa Francisc in Romania" si perioada in care avea loc vizita, "2019. Majus 31 -Iunius 2" ("31 mai - 2 iunie"), care era un logo oficial."Cazula era la un parinte franciscan care o avea in custodie, proiectul vesmantului fiind aprobat anterior de Comisia Liturgica de la Vatican. Cei de la SPP au cerut indepartarea tuturor cuvintelor in limba maghiara, astfel ca, inainte cu cateva zile de sosirea Papei Francisc, cazula a fost dusa la un atelier de croitorie din Miercurea Ciuc pentru a se opera modificarea", a spus Bodo.Artista Cristina Trifu din Satu Mare, cea care a primit comanda realizarii vesmantului pentru Papa Francis, a declarat si ea pentru Mediafax ca situatia a fost una "foarte neplacuta"."Eu eram la Satu Mare, cazula era la Miercurea Ciuc, a fost modificata si s-a gasit o solutie pentru a nu mai fi acele cuvinte in limba maghiara pe spate. Nu mi s-a parut normal ce s-a intamplat", a spus aceasta.