Ultimul mesaj al papei Francisc in fata zecilor mii de romani: Un viitor de progres si pace! Sa construiti o patrie mai dreapta!

In cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Blaj au fost beatificati sapte episcopi greco-catolici martiri: Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu "Inainte de a termina aceasta Dumnezeiasca Liturghie, doresc sa va salut inca o data pe voi toti aici prezenti si pe cei pe care i-am intalnit in aceste zile, multumindu-va tuturor pentru primirea calduroasa, ii salut cu respect pe domnul presedinte al republicii si pe celelalte autoritati, exprimandu-mi recunostinta sincera pentru colaborarea rodnica in ceea ce priveste pregatirea si desfasurarea acestei vizite", a spus Sfantul Parinte.Papa Francisc a adaugat ca este recunoscator Bisericii Ortodoxe Romane pentru primirea in spirit fratern. "Sunt recunoscator Preafericirii Sale, Patriarhul Daniel, Sfantului Sinod, Clerului si credinciosilor Bisericii Ortodoxe din Romania, care m-au primit in spirit fratern! Domnul sa binecuvanteze aceasta straveche si distinsa Biserica si s-o sustina in misiunea ei", a afirmat papa Francisc."Adresez un salut plin de afectiune si de recunostinta Prea Fericirii Voastre, cardinal Lucian Muresan. Ii salut pe credinciosii Bisericii Catolice: episcopii, preotii, persoanele consacrate si credinciosii laici din Bucuresti si din Iasi, precum si pe numerosii pelerini veniti la Sumuleu Ciuc.Ii multumesc lui Dumnezeu care mi-a dat posibilitatea de a ma ruga cu voi si de a va incuraja in angajamentul vostru de evanghelizare si de marturie a caritatii. Aici, la Blaj, pamant de martiriu, de libertate si milostivire, va aduc omagiul meu voua, fii ai Bisericii Greco-Catolice care, de trei secole, dati marturie, cu ardoare apostolica, despre credinta voastra", a mai spus Suveranul Pontif.In final, Papa Francisc s-a adresat tuturor romanilor: "Preacurata Fecioara Maria sa reverse ocrotirea ei materna asupra tuturor cetatenilor Romaniei, care, in decursul istoriei, s-au incredintat mereu mijlocirii ei. Ei va incredintez pe voi toti si Ii cer sa va calauzeasca pe drumul vostru de credinta, pentru a inainta spre un viitor de un autentic progres si de pace si astfel sa contribuiti la construirea unei patrii din ce in ce mai dreapta si mai fraterna".