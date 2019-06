Un preot a gasit 5.000 de euro intr-o toaleta VIP, in timpul vizitei papei Francisc la Blaj

Ziare.

Un preot prezent, intre invitatii speciali, la ceremonia sustinuta de papa Francisc pe Campia Libertatii din Blaj, care a avut loc, duminica, a observat, cazut pe podea, un plic, in toaleta la care aveau acces doar o parte dintre invitatii la eveniment amplasata special pentru VIP-uri.Vazand ca in plic se afla o suma importanta, mai exact 5.000 de euro, preotul l-a predat imediat politistilor care asigurau ordinea, iar acestia au inceput cercetarile pentru a afla cine a pierdut banii.IPJ Alba confirma ca o persoana din randul pelerinilor prezenti la ceremonie a gasit si a predat politistilor respectivul plic cu bani, iar suma nu a fost inca revendicata."A fost, duminica, intr-un anumit loc de pe Campia Libertatii din Blaj, in timpul vizitei Papei Francisc, un plic ce continea o suma de bani. Nu putem da mai multe detalii, deoarece exista o procedura prin care persoana care revendica un bun pierdut trebuie sa ofere mai multe informatii despre acesta.Potrivit procedurilor legale, daca intr-o anumita perioada nu apare nicio persoana care sa poata dovedi ca este posesorul bunului pierdut, acesta intra in posesia statului", a declarat Luminita Prodan, purtatorul de cuvant al IPJ Alba.