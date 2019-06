Vesmantul purtat de papa Francisc la Sumuleu Ciuc este creat de o romanca: Nu m-am gandit la materiale poleite cu aur

Ziare.

Pe spatele hainei purtate de Papa Francisc apare logo-ul vizitei Suveranului Pontif, "Sa mergem impreuna"."M-am gandit la simboluri specifice care se gasesc acolo si anume statuia Fecioarei Maria de la Sumuleu si turlele bisericii de la Sumuleu. Iar pe spatele hainei apare logo-ul 'Sa mergem impreuna'. Haina se numeste cazula, este folosita in sarbatori si vine peste hainele pe care Sfantul Parinte le va avea pe el", a spus Sabau-Trifu, artistul din Satu Mare care a creat vesmantul Papei Francisc.Potrivit acesteia, elemenele specifice creatiei sale sunt petele de culoare si linia flexibila care se poate observa in toate hainele preotesti create.Artistul din Satu Mare a comandat materialul pentru haina din Occident, a procurat toate materialele necesare pentru aplicatii, firele pentru brodat si a realizat desenul hainei.Cristian Sabau-Trifu a primit masurile pentru Sfantul Parinte de la Biroul de Liturgica de la Vatican si a creat cazula folosind o stofa simpla alba."Cunoscand din auzite pe Sfantul Parinte, care este un om care iubeste simplitatea, nu m-am gandit la materiale poleite cu aur, ci la o stofa de o simplitate extrema, este o stofa subtire din fibre naturale comandata in Germania, de culoare alba. Iar pe aceasta vor veni aplicatiile - broderie, fir auriu, fir colorat", a explicat Cristina Sabau-Trifu.Cristina Sabau-Trifu Cristina s-a nascut in 14 februarie 1961 in Satu Mare, iar in 1985 a obtinut diploma de licenta la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj Napoca, specializarea Tapiserie - Creatie Vestimentara - Profesor de Desen. Din anul 2014 este colaborator al filialei Uniunii Artistilor Plastici din Satu Mare.Papa Francisc se afla in vizita in Romania in perioada 31 mai - 2 iunie.