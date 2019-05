Vine papa! Culisele unei vizite istorice in Romania

Patru decenii a durat prigoana

Acasa la enoriasi

O vizita pastorala cu accente politice

Ziare.

com

"Unul dintre parinti statea in camera de la strada cu radioul dat tare, ca nu cumva cineva de afara sa auda ce se intampla in camerele din spate. Acolo", povesteste parintele Andrei Marcus amintindu-si de primele sale intalniri cu crestinatatea greco-catolica, "preoti clandestini oficiau, in mare taina, cate o liturghie sau botezul vreunui verisor".Aproape o jumatate de veac, biserica transilvaneana unita cu Roma - sau catolica de rit bizantin - a supravietuit ascunsa, dupa ce statul de tip sovietic a interzis-o, incepand cu anul 1948.La inceputul anilor 1700, o parte din ortodoxia ardeleana a acceptat suveranitatea papala din interese de emancipare nationala: in imperiul controlat de la Viena si Budapesta, romanii transilvaneni nu fusesera recunoscuti ca natiune si nici nu au avut drepturi civice sau politice inainte.Trecerea unei parti din clerul si mirenii ortodocsi sub obladuirea Vaticanului s-a facut cu pastrarea limbii si ritului liturgic traditional. Dictatura stalinista, oricum ostila religiilor, nu a suportat ideea ca una dintre bisericile din Romania se sustrage controlului Securitatii si Partidului si nu este supusa conducerii autocefale a bisericii nationale, ortodoxe, ci depinde de episcopul Romei. De papa.Astfel ca Biserica unita a fost interzisa, iar mare parte din clerul greco-catolic a fost aruncat in inchisorile comuniste si a sfarsit acolo.Sapte dintre episcopii martiri ai Bisericii Unite cu Roma vor fi beatificati, la sfarsitul acestei saptamani, cu ocazia vizitei pe care papa Francisc o va face in Romania. Mai putin cunoscuti la ei acasa, acestia primesc si aduc totodata din partea Vaticanului recunoasterea dramei romanilor rapusi in spatele Cortinei de Fier pentru ca nu au renuntat la credinta.Actualul Suveran Pontif este al doilea lider de la Vatican care ajunge in Romania. In urma cu doua decenii si aproape o luna, Ioan Paul al II-lea venea la Bucuresti intr-o incursiune istorica in prima tara ortodoxa vreodata vizitata de un papa.O multime peste asteptari de pelerini catolici, cat si de curiosi au venit atunci sa-l vada pe unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la caderea comunismului."In 1999, papa nu a fost lasat sa isi vada fratii si surorile din Moldova si Transilvania", rememoreaza prof. pr. Wilhelm Danca, decanul Facultatii de Teologie Romano-Catolica din Bucuresti."Exista un soi de frica si intr-un fel putem sa ne explicam asta. Asa ca ii multumim lui Dumnezeu ca a fost si asa."De data aceasta, calatoria pontificala este diferita si are caracter pastoral: Papa va fi cel care va merge "acasa" la enoriasi.Vizita incepe vineri, 31 mai, la Bucuresti, unde papa Francisc se va intalni cu autoritatile statului roman si cu Sinodul restrans al Bisericii Ortodoxe nationale si va sluji in principalul lacas de cult catolic din Capitala.A doua zi, Sanctitatea Sa va ajunge la Sumuleu Ciuc, pentru a se adresa in special catolicilor din Transilvania, predominant maghiari.Au existat temeri ca aceasta vizita ar putea irita majoritatea romana si ortodoxa. Sumuleu Ciuc se afla chiar in inima secuimii, regiune locuita preponderent de minoritatea maghiara si care reclama o autonomie largita. In mediul online s-au facut auzite unele voci care au criticat fie direct vizita "ereticului" de la Vatican in estul Transilvaniei, fie faptul ca papa va fi intampinat acolo de oficiali ai invecinatei Ungarii , tara in care inca se mai aud marginale pretentii revizioniste de anexare a Transilvaniei."Relatiile Bisericii Ortodoxe Romane cu Biserica Romano-Catolica sunt absolut elegante, fundamentate pe un dialog ecumenic care a facut deja istorie", da asigurari Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane."Nu au existat tensiuni intre cele doua institutii. Vorbim despre insitutii, nu de voci singulare, intr-o tabara sau in alta. In spatiul catolic pot exista voci critice fata de ortodocsi sau invers. Dar aceste voci sunt singulare si niciodata nu angajeaza punctul de vedere al institutiilor", a comentat pentru Deutsche Welle reprezentantul BOR.Opinia este confirmata si de unul dintre organizatorii vizitei la Sumuleu, Veres Csaba, de la Primaria Miercurea Ciuc: "La intrebarea daca am simtit vreo ostilitate din partea non-catolicilor, pot sa va raspund ca NU, nu am intampinat asemenea atitudine.Avem o colaborare excelenta cu toti, fie persoane juridice ale statului sau persoane fizice".De la Sumuleu Ciuc, papa va merge la Iasi, unde are programata o intalnire cu tinerii si familiile din Moldova, fie ei catolici de diverse etnii, fie pur si simplu dornici sa-i fie aproape.Ultima zi a vizitei se petrece la Blaj, in inima Transilvaniei, acasa la Scoala Ardeleana care a pregatit Marea Unire, in sanul comunitatii greco-catolice. Supranumit "Mica Roma", oraselul din judetul Alba va fi gazda slujbei de beatificare a episcopilor martiri.Venirea in Romania a papei Francisc a fost gandita pentru anul 2018, dar s-a tinut cont de sensibilitatile maghiarilor ardeleni, pentru care actul de intregire a Romaniei de la 1 decembrie 1918 continua sa reprezinte un eveniment trist."Vaticanul are faima de fin diplomat si a ales sa nu se dea curs polemicilor de nici un fel", a comentat pentru DW parintele greco-catolic Marcus.Primirea la Bucuresti a papei de catre inaltele fete ale Bisericii Ortodoxe locale este si un raspuns asumat de preotii romani pentru generozitatea cu care atatea lacasuri de cult din Europa catolica si-au deschis portile pentru ca cei patru milioane de romani din diaspora sa poata sa-si practice propria credinta, ne-a mai spus Banescu.Finalul vizitei pontificale va fi unul in spiritul umanitar deja cunoscut al papei Francisc: acesta va vizita, chiar inainte de intoarcerea la Vatican, o comunitate marginalizata de rromi din apropierea Blajului.