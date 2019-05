Vizita papei Francisc la Bucuresti aduce restrictii majore de trafic in Bucuresti pana duminica

Ziare.

Reprezentantii Primariei Bucuresti transmit ca, avand in vedere afluxul foarte mare de pelerini si turisti care vor veni in Capitala, aproximativ 50.000 de persoane pe durata vizitei, autoritatile au luat mai multe masuri.Astfel, incepand de joi, de la ora 18:00, se vor interzice opririle si stationarile vehiculelor in urmatoarele zone: zona Fantana Miorita, alveolele Kiseleff din zona Monumentului Infanteristului, Piata Victoriei parcarea TNT, Calea Victoriei intre Piata Victoriei si bd. Regina Elisabeta, bd. Regina Elisabeta (inclusiv alveolele destinate parcarilor), Piata Mihail Kogalniceanu, bd. Eroilor, bd. Eroii Sanitari, bd. Marinescu intre Sos. Cotroceni si Piata Eroilor, bd. Stirbei Voda intre Calea Plevnei si str. Berzei (banda I catre str. Luterana), str. Constantin Stahi (incepand de joi dimineata, ora 8:00, pana duminica, ora 10:00), Piata Papa Ioan Paul al II-lea, bd. Schitu Magureanu (stanga/ dreapta), Splaiul Independentei si intre Pod Izvor si Pod Serban Voda, str. Vasile Parvan, str. Berzei intre Calea Plevnei si str. Stirbei Voda, str. Stirbei Voda intre str. Berzei si Calea Victoriei.- Vineri, intre orele 11:30 - 13:30, se vor aplica urmatoarele restrictii de trafic auto dupa cum urmeaza: Bd. Marinescu, intre Sos. Cotroceni si Piata Eroilor;- incepand de joi, orele 20:00, se va interzice oprirea si stationarea autovehiculelor pe Bd.Marinescu, Sos.Geniului parcarea adiacenta Palatului Cotroceni si Platoul Academiei Militare (Piata Eroilor).In perioada 30 mai 2019 - 2 iunie 2019, se vor aplica urmatoarele restrictii de trafic auto pe str. Pictor Stahi, Piateta Papa Ioan Paul al II-lea precum si interzicerea opririlor si stationarea vehiculelor pe Bd. Schitu Magureanu intre Constantin Stahisi str. Stirbei Voda.De joi, ora 18:00 pana vineri, la ora 21:00, pe Bd. Schitu Magureanuintre Splaiul Independentei si str. Stirbei Voda, precum si pe str. Stirbei Voda intre str.Popa Tatu si str. Luterana, se va interzice oprirea si stationarea autovehiculelor.Incepand de joi, la ora 20:00 si pana duminica, la ora 12:00, se va interzice oprirea si stationarea vehiculelor pe Intrarea Aurora.De joi, ora 20:00 pana vineri, ora 21:00, se interzice oprirea si stationarea autovehiculelor in Piata Arsenalului, str. Izvor, Bd. Natiunile Unite.Inca de marti, sunt interzise opririle si stationarile in scuarul situat la intersectia str. Berthelot cu str. Luterana.De joi dimineata pana vineri, la ora 22:00, vor fi interzise opririle si stationarile vehiculelor pe str. Banului intre Budisteanu si Calea Victoriei, totodata se va restrictiona traficul rutier pe str. Banului, incepand cu ora 20:00 pana vineri la ora 22:00.Incepand de miercuri seara, sunt interzice opririle si stationarile pe str. Luterana, intre str. Berthelot si str. Stirbei Voda; str. Berthelot intre Spiru Haret si Calea Victoriei, str. General Budisteanu intre str. Berthelot si str. Calea Grivi ei, str. Teodor Aman, str. Spiru Haret, intrarea Sfantul Sava.Incepand de joi, ora 20:00, parcarea situata pe str. George Enescu cu Calea Victoriei doar in zona locurilor publice de parcare precum si parcarea situata in dreptul Palatului Stirbei Voda in zona intersectiei cu Calea Grivitei vor fi eliberate.Tot de joi, dar de la ora 19:00, se va interzice oprirea si stationarea vehiculelor in parcarea Salii Palatului, precum si pe breteaua Kretzulescu precum si pe breteaua Stirbei (Auditorium); pe str. Ion Campineanu intre str.Luterana si str. Walter Maracineanu.De joi dimineata vor fi eliberate urmatoarele parcari:- parcarile de pe str. Benjamin Franklin intre Calea Victoriei si str. Nicolae Golescu;- breteaua care face legatura intre str. Benjamin Franklin si str. Episcopiei, pe str. Constantin Esarcu;- parcarea din zona Episcopiei cu str. George Clemenceau precum si pe str. Episcopiei pana pe Calea Victoriei, str. Valter Maracineanu (Aleea Biserica Kretzulescu) de la Calea Victoriei pana pe Ion Campineanu, str. Stirbei Voda breteaua adiacenta de la intersectia Lutherana pana pe Calea Victoriei;- parcarea aferenta Salii Palatului, str. Dem I. Dobrescu intre str. Boteanu si Calea Victoriei (aceasta va fi eliberata incepand cu data de 28 mai 2019, ora 20.00);- parcarea de pe str. Academiei intre Ion Campineanu si Dem I. Dobrescu adiacent Monumentului Renasterii.A.G.