Vizita papei Francisc la Bucuresti - program, cine il primeste si restrictii majore de trafic

Din aceasta cauza, Politia va impune restrictii majore de acces si circulatie in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Catedrala Neamului si la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Iosif".In plus, toate scolile, gradinitele si liceele vor fi inchise vineri in Bucuresti 11:30 - Sosirea la Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni la Bucuresti12:05 - Ceremonia de bun venit la intrarea complexului Palatului Prezidential Cotroceni12:20 - Vizita de curtoazie la presedintele Romaniei in Palatul Prezidential Cotroceni12:50 - Intalnire cu premierul in Palatul Prezidential Cotroceni13:00 - Intalnire cu autoritatile, cu societatea civila si cu corpul diplomatic in Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Discursul Sfantului Parinte15:45 - Intalnire privata cu patriarhul in Palatul Patriarhal16:15 - Intalnire cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Romane in Palatul Patriarhal. Discursul Sfantului Parinte17:00 - Rugaciunea Tatal nostru in noua Catedrala ortodoxa. Salutul Sfantului Parinte18:10 - Sfanta liturghie in Catedrala Catolica Sfantul Iosif. Predica Sfantului ParintePotrivit unui comunicat al PMB, avand in vedere afluxul foarte mare de pelerini si turisti care vor veni in Capitala, autoritatile estimand un numar de aproximativ 50.000 de persoane pe durata vizitei, pe teritoriul Bucurestiului functioneaza planul integrat de securitate pentru vizitele oficiale ale sefilor de stat.In aceste conditii, Comisia de Avizare a Adunarilor Publice a aprobat o serie de restrictii de trafic.- Incepand de joi, de la ora 18:00, se vor interzice opririle si stationarile vehiculelor in urmatoarele zone: zona Fantana Miorita, alveolele Kiseleff din zona Monumentului Infanteristului, Piata Victoriei parcarea TNT, Calea Victoriei intre Piata Victoriei si bd. Regina Elisabeta, bd. Regina Elisabeta (inclusiv alveolele destinate parcarilor), Piata Mihail Kogalniceanu, bd. Eroilor, bd. Eroii Sanitari, bd. Marinescu intre Sos. Cotroceni si Piata Eroilor, bd. Stirbei Voda intre Calea Plevnei si str. Berzei (banda I catre str. Luterana), str. Constantin Stahi (incepand de joi dimineata, ora 8,00, pana duminica, ora 10,00), Piata Papa Ioan Paul al II-lea, bd. Schitu Magureanu (stanga/ dreapta), Splaiul Independentei si intre Pod Izvor si Pod Serban Voda, str. Vasile Parvan, str. Berzei intre Calea Plevnei si str. Stirbei Voda, str. Stirbei Voda intre str. Berzei si Calea Victoriei.Presedintele Klaus Iohannis il va intampina, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, pe papa Francisc, vineri, la Aeroportul International "Henri Coanda".Ulterior, Suveranul Pontif se va deplasa cu un papamobil catre Palatul Cotroceni, unde va fi primit in cadrul unei ceremonii oficiale pe Platoul Marinescu si se va trece in revista garda de onoare.Dupa acest moment, presedintele Iohannis si Papa Francisc vor avea convorbiri tete-a-tete, urmate de intalnirea cu autoritatile, societatea civila si corpul diplomatic. Seful statului va sustine o alocutiune, iar Suveranul Pontif un discurs.Pentru acest moment, intre orele 11:30 - 13:30, traficul auto va fi restrictionat pe bd. Marinescu, intre Sos. Cotroceni si Piata Eroilor.De asemenea, incepand de joi seara, de la ora 20:00, se vor interzice oprirea si stationarea autovehiculelor pe bd. Marinescu, Sos. Geniului parcarea adiacenta Palatului Cotroceni si Platoul Academiei Militare (Piata Eroilor).Invor fi restrictii inca de joi:- in perioada 30 mai - 2 iunie, se vor aplica restrictii de trafic auto pe str. Pictor Stahi, Piata Papa Ioan Paul al II-lea, precum si interzicerea opririlor si stationarea vehiculelor pe bd. Schitu Magureanu intre Constantin Stahi si str. Stirbei Voda- in perioada 30 mai, ora 18:00, - 31 mai, ora 21:00, pe bd. Schitu Magureanu intre Splaiul Independentei si str. Stirbei Voda, precum si pe str. Stirbei Voda intre str. Popa Tatu si str. Luterana se vor interzice oprirea si stationarea autovehiculelor- incepand cu data de 30 mai, ora 20:00, pana pe data de 2 iunie, ora 12:00, sunt interzise oprirea si stationarea vehiculelor pe Intrarea Aurora.In acest context, de miercuri seara, de la ora 22:00, se interzic opririle si stationarile vehiculelor pe Aleea Colina Bucuriei, str. Bibescu Voda, Splaiul Unirii - zona Horoscop, bd. Unirii si Piata Unirii.Vor fi restrictionate opririle si stationarile pe bd. Unirii, intre bd. Regina Maria si Piata Constitutiei, ambele sensuri; in Piata Constitutiei inclusiv cele doua bretele; bd. Libertatii intre bd. Natiunile Unite si rondul George Cosbuc; bd. Natiunile Unite intre bd. Libertatii si str. Izvor; Calea 13 Septembrie, intre bd. Libertatii si str. Tudor Vladimirescu/ Panduri; Piata Arsenalului; str. Izvor; str. Hasdeu; cele doua bretele de acces catre sediul Academiei Romane de pe Calea 13 Septembrie; str. Dr. Staicovici si Dr. Vitzu pe o portiune de 50 de metri de la intersectiile cu str. Izvor.Suveranul Pontif va merge si la Catedrala Nationala, unde se vor prezenta alocutiuni si se vor interpreta cantari pascale, dupa ce se va spune rugaciunea "Tatal Nostru".Pentru acest moment, de joi seara, ora 20:00, pana vineri, ora 21:00, se interzic oprirea si stationarea autovehiculelor in Piata Arsenalului, str. Izvor, bd. Natiunile Unite.Papa Francisc va participa la Sfanta Liturghie la Catedrala Catolica "Sfantul Iosif", unde va rosti predica.Aici, incepand de marti seara, de la ora 20:00, au fost interzise opririle si stationarile in scuarul situat la intersectia str. Berthelot cu str. Luterana.De joi dimineata, de la ora 8:00, si pana vineri, la ora 22:00, vor fi interzise opririle si stationarile vehiculelor pe str. Banului intre Budisteanu si Calea Victoriei, totodata se va restrictiona traficul rutier pe str. Banului, incepand cu ora 20:00, pana vineri seara, la ora 22:00.Tot pentru acest moment, incepand de miercuri seara, de la ora 20:00, vor fi interzise opririle si stationarile pe str. Luterana, intre str. Berthelot si str. Stirbei Voda, str. Berthelot intre Spiru Haret si Calea Victoriei, str. General Budisteanu intre str. Berthelot si str. Calea Grivitei, str. Teodor Aman, str. Spiru Haret, intrarea Sfantul Sava.Incepand de joi seara, de la ora 20:00, vor fi eliberate parcarea situata pe str. George Enescu cu Calea Victoriei doar in zona locurilor publice de parcare, precum si parcarea situata in dreptul Palatului Stirbei Voda in zona intersectiei cu Calea Grivitei.De joi seara, de la ora 19:00, se vor interzice oprirea si stationarea vehiculelor in parcarea Salii Palatului, precum si pe breteaua Kretzulescu si pe breteaua Stirbei (Auditorium), pe str. Ion Campineanu intre str. Luterana si str. Walter Maracineanu.In zona Pietei George Enescu, de joi dimineata, de la ora 7:00, vor fi eliberate urmatoarele parcari:- parcarile de pe str. Benjamin Franklin intre Calea Victoriei si str. Nicolae Golescu;- breteaua care face legatura intre str. Benjamin Franklin si str. Episcopiei, pe str. Constantin Esarcu;- parcarea din zona Episcopiei cu str. George Clemenceau, precum si pe str. Episcopiei pana pe Calea Victoriei, str. Walter Maracineanu (Aleea Biserica Kretzulescu) de la Calea Victoriei pana pe str. Ion Campineanu, str. Stirbei Voda breteaua adiacenta de la intersectia Luterana pana pe Calea Victoriei;- parcarea aferenta Salii Palatului, str. Dem I. Dobrescu intre str. Boteanu si Calea Victoriei (aceasta este eliberata de marti seara, de la ora 20,00);- parcarea de pe str. Academiei intre str. Ion Campineanu si st. Dem I. Dobrescu adiacent Monumentului Renasterii.Aceasta vizita are loc la distanta de 20 de ani de la ultima venire a unui Suveran Pontif in tara noastra - papa Ioan Paul al II-lea.Sambata, papa Francisc va merge la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, va vizita Catedrala "Sfanta Maria Regina" din Iasi si va participa la o intalnire cu tineri si familii la Palatul Culturii din Iasi, unde va sustine un discurs, iar duminica Suveranul Pontif va participa la Divina Liturghie cu beatificarea a sapte episcopi martiri greco-catolici la Campia Libertatii din Blaj si va avea o intalnire cu comunitatea roma din localitate.Vizita in Romania a papei Francisc se va incheia pe 2 iunie cu ceremonia plecarii oficiale de pe Aeroportul International Sibiu, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a sotiei acestuia.