WAZE a facut o sectiune speciala pentru vizita papei Francisc la Bucuresti

Evenimentul se numeste "Vizita papa Francisc"."Aplicatia arata restrictiile auto din zona centrala a Capitalei, pe tot parcursul zilei de azi (vineri - n.red.), respectiv din apropierea locurilor de desfasurare a evenimentelor publice prilejuite de prezenta Suveranului Pontif si indica rutele ocolitoare pentru a putea circula in aceasta zi, in conditii normale", transmite Politia Capitalei.Papa Francisc incepe vineri, la Bucuresti, vizita de trei zile in Romania. Sub motto-ul "Sa mergem impreuna!", Sanctitatea Sa va vizita si Iasiul, Blajul, precum si sanctuarul marian de la Sumuleu-Ciuc.Vizita in Romania a determinat autoritatile sa ia masuri de securitate speciale, dar si sa instituie restrictii de trafic in orasele pe care Sanctitatea Sa le viziteaza.Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la evenimentele publice, fiind luate masuri pentru ca pelerinii sa ajunga la timp, in siguranta, sa poata asista in cele mai bune conditii la slujbe si sa nu se produca evenimente neplacute.