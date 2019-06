Zeci de persoane care participau la vizita papei Francisc la Sumuleu Ciuc si Iasi au ajuns la spital

Ziare.

com

Dintre cele 141 de persoane, 28 de persoane cu diferite afectiuni au fost evacuate si transportate la spital pentru investigatii suplimentare, iar 38 de persoane, cu diferite traumatisme, au primit ingrijiri la fata locului.Date fiind conditiile meteorologice nefavorabile, alte 262 de persoane cu reactii hipotermice au primit ingrijiri in spitalele mobile amplasate in zona, in vederea restabilirii starii de sanatate.Din numarul total de pelerini care au avut nevoie de interventia echipelor medicale, 46 de sunt cetateni straini, proveniti din Ucraina, Mexic, Polonia, Ungaria.Totodata, din informatiile primite de la echipajele aflate in Iasi, cea de a doua locatie in care Sanctitatea Sa Papa Francisc a fost prezent, 44 de persoane au fost asistate medical, 8 persoane fiind transportate la spital.