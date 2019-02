Comisia LIBE a stabilit un nou sistem de vot, dupa audierile de ieri. Sansele lui Kovesi

Ce urmeaza

Astfel, la propunerea presedintelui LIBE, socialistul spaniol Claudio Moraes care a fost zilele tercute la Bucuresti , fiecare membru va vota pentru fiecare candidat in parte, votul fiind electronic si secret, au explicat pentrusurse de la Bruxelles. Altfel spus, nu se voteaza o singura data, pe lista comuna, asumand o optiune sau alta, ci pentru fiecare candidat in parte se repeta procedura.Se exprima voturi pozitive, negative sau abtineri, dar doar voturile pozitive sunt numarate si conteaza.Ordinea voturilor va fi aceeasi ca in cazul audierii de marti seara, candidatura lui Kovesi fiind ultima care va fi supusa scrutinului.In final, e declarat castigator cel care ia cele mai multe voturi pozitive.La prima vedere, procedura pare una complicata si e greu de spus daca avantajeaza un candidat sau altul.Este a doua oara cand procedura de vot se modifica, dupa ce, marti, s-a luat decizia sa voteze toti membrii LIBE, nu doar coordonatorii de grup, ceea ce ar putea fi in dezavantajul candidatului roman, daca ne amintim ca PPE, de pilda, a anuntat ca o sustine pe Kovesi, dar FIDESZ, partid din familia popularilor, a anuntat, la randul lui, ca nu o va vota pe aceasta.Votul secret de azi arunca in aer toate calculele politice facute de grupurile parlamentare.Vezi filmul audierilor de marti din Parlamentul European: Atacata de PSD, Kovesi a fost aparata de parlamentari straini si aplaudata de sala Comisia pentru libertati civile (LIBE) din Parlamentul European se reuneste miercuri pentru a vota candidatul care va fi sustinut pentru sefia Parchetului European, dupa ce cei trei - Laura Codruta Kovesi, Jean-Francois Bohnert si Andres Ritter - au fost audiati marti.Sedinta incepe la ora 10:00 (ora Romaniei) si votul va fi dat la ora 12:00 (ora Romaniei) . Decizia vine dupa ce Comisia pentru Control Bugetar (CONT) deja a hotarat, marti seara, ca Kovesi e cel mai potrivit candidat pentru post.Surse din cadrul Parlamentului European au explicat pentruca, in cazul in care cele doua comisii voteaza candidati diferiti, liderii comisiilor CONT - Ingeborg Grassle si LIBE - Claude Moraes urmeaza sa negocieze pentru a face o singura propunere.Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.