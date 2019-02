Dosar penal in cazul femeii impuscate in cap, din greseala, de un politist

Ziare.

Politistii si procurorii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si ultraj in cazul petrecut vineri seara, in satul Alunis, din judetul Mures, cand o femeie a fost impuscata in cap, din greseala, de un politist care urmarea un sofer fugar "In acest caz se desfasoara cercetari. Exista o ancheta in derulare sub urmarirea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Reghin, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa si ultraj. In momentul de fata ancheta este in derulare", a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX, Emanuela Rugina, purtator de cuvant al IPJ Mures.Femeia din Reghin a fost impuscata in cap, vineri seara, in timp ce mergea pe strada, in localitatea Alunis, dupa ce politistii au facut uz de arma pentru a prinde un sofer pe care l-au urmarit din Reghin.Politia Mures a transmis ca a fost folosit armamentul din dotare, intrucat autoturismul urmarit rula cu viteza foarte mare inspre politisti.De asemenea, soferul fugar a pus in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic Dupa incident, femeia a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente Mures si apoi a fost transferata la Spitalul Clinic Judetean Cluj - Clinica de Neurochirurgie, pentru acordarea de ingrijiri medicale. A fost operata sambata dimineata, s-a reusit extragerea glontului, dupa care s-a decis mentinerea ei in coma indusa, intubata, ventilata mecanic.Duminica dimineata, starea femeii era "lent favorabila", au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Spitalului de Urgenta Cluj-Napoca, medicii urmand sa o trezeasca treptat din coma indusa.Politia Mures a deschis si o ancheta interna pentru a stabili daca politistii din Reghin au folosit legal armamentul sau daca sunt vinovati de vatamare corporala din culpa.