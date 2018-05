Dosarul Revolutiei: Parchetul General extinde urmarirea penala pentru infractiuni contra umanitatii fata de Gelu Voican Voiculescu

Psihoza terorista indusa prin stiri false la TVR

Gelu Voican Voiculescu, audiat la Parchet

Ziare.

com

Potrivit Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorii militari au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii fata de Gelu Voican Voiculescu, care era in acea perioada membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (CFSN) din 22 decembrie 1989, numit oficial vice prim-ministru al Guvernului Romanieidin 28 decembrie 1989.Procurorii spun ca fostul vicepremier a fost inca de la infiintarea CFSN "unul dintre factorii importanti de decizie ai acestui organism, acceptand si oficializand decizii militare, unele cu caracter diversionist".Aceste decizii au avut caracter general, fiind vizate toate centrele urbane importante ale Romaniei.Deciziile s-au materializat prin deplasarea unor efective militare complet echipate de lupta, inclusiv cu armament greu, in mod voit fara o eficienta coordonare, in interiorul marilor aglomerari urbane ale tarii, precizeaza procurorii.De asemenea, erau date ordine privind deplasarea unor unitati militare pe timp de noapte, fara asigurarea comunicarii necesare cu celelalte unitati militare care erau deja in teren si se solicita in mod repetat prin intermediul TVR populatiei civile, partial inarmata in mod iresponsabil, sa participe activ la apararea unor obiective urbane importante."Aceste actiuni s-au desfasurat pe fondul psihozei teroriste generalizate indusa prin raspandirea in mod repetat a unor informatii false privind actiuni ostile, intense si diversificate, apartinandInformatiile au fost diseminate prin intermediul comunicatiilor militare si civile. Aceste conduite au contribuit la survenirea unor consecinte deosebit de grave (numeroase pierderi de vieti omenesti, vatamari corporale, fizice sau psihice, privarea grava de liberate cu incalcarea regulilor generale de drept international a unor persoane, suferinte mari, distrugerea unor bunuri de patrimoniu) ", transmite Parchetul General.Fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu a ajuns, marti, cu putin inainte de ora 11:30 la Parchetul instantei supreme, fiind chemat de catre procurorii care instrumenteaza Dosarul Revolutiei.El a refuzat sa faca declaratii, afirmand doar: "Nu discut chestiunea asta acum".In 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in Dosarul Revolutiei.Fostul presedinte Ion Iliescu a reactionat fata de decizia sefului statului si a spus ca aceasta nu il surprinde, dar nu vede care este cadrul legal in care se inscrie.Dosarul Revolutiei este una dintre cele mai tergiversate anchete din istoria practicii judiciare din Romania. Procurorii au avut de lamurit cauzele in care s-a produs decesul a 709 persoane, ranirea prin impuscare a 1.855 de persoane, ranirea prin alte forme de violenta a 343 de persoane si privarea ilegala de libertate a 924 de persoane.Procurorii militari din Parchetul instantei supreme au dispus, in 1 noiembrie 2016, extinderea urmaririi penalepentru infractiuni contra umanitatii.Printre cei care au fost audiati de procurori in acest dosar, in calitate de martor, s-au numarat fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, Laszlo Tokes, Ion Caramitru si Mircea Dinescu.