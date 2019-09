"Europarlamentarul Roberta Metsola, despre Kovesi: Europa si statul de drept sunt cele care in final sunt castigatoarele"

Ziare.

"Sunt incantata ca doamna Kovesi a reusit in cele din urma sa obtina majoritatea de voturi in Consiliu.Sper ca asta va insemna si o confirmare oficiala rapida a numirii sale, lucru care va permite EPPO sa inceapa sa functioneze.Un Parchet European puternic este crucial pentru a restabili increderea in institutiile UE, fiind un garant al dreptului cetatenilor de a trai fara coruptie si in conditiile egalitatii in fata legii.Doamna Kovesi este persoana potrivita pentru a fi procuror sef si o felicit nu numai pentru competenta ei, ci pentru demnitatea sa linistita si curajul aratat sub presiunea intensa de pe tot parcursul acestui proces. PPE a stat intotdeauna ferm in sprijinul candidaturii doamnei Kovesi, iar europarlamentarii romani din PPE au jucat un rol extrem de important in asigurarea acestui rezultat.Cu totii suntem mandri, darRoberta Metsola a facut parte din Comisia LIBE care a decis ca L.C. Kovesi este cel mai bun candidat pentru Parchetul European, in calitate de coordonator PPE. A fost critica la adresa campaniei Guvernului roman de a bloca ascensiunea lui Kovesi in functia europeana si a denuntat tonul agresiv, defaimator al unor europarlamentari PSD."Ce pot sa va spun, insa, este ca atunci cand un reprezentant al unui guvern se refera la o persoana, la cineva care s-a manifestat critic la adresa Puterii - asa cum ar trebui sa fie permis in orice societate democratica-, folosind etichete de genul "tradator" sau "dusman al statului", aceasta este o tactica de tip fascist, de neacceptat. Orice mesaj, orice mail care incearca sa transmita acest mesaj este, pentru mine, de neacceptat", spunea Metsola in februarie.