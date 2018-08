Jandarmeria si MAI condus de Carmen Dan nu au trimis procurorilor documentele solicitate pentru ancheta violentelor din 10 august

Apelul procurorilor

Acesta a precizat ca actele "sunt esentiale in lamurirea si decelarea anumitor aspecte care sunt in masura sa dovedeasca participarea punctuala a unor ofiteri si subofiteri" la protestul din 10 august, desfasurat in Piata Victoriei.Amintim ca procurorii militari au cerut, luni, documente de la toate institutiile care au avut reprezenanti in Piata Victoriei, in seara de 10 august, cu ocazia mitingului diasporei.Acestia verifica daca jandarmii care au intervenit la protestul diasporei se fac vinovati de abuz in serviciu si purtare abuziva. Anchetatorii cer victimelor si martorilor filmari cu momentele in care trupele speciale trag cu gaze lacrimogene, grenade defensive si bat manifestanti. Investigatorii au studiat si multe imagini din timpul violentelor, postate pe Facebook.Ca sa ii ajute la ancheta, procurorii militari vor cere si televiziunilor imaginile filmate la mitingul de vineri. Ei i-au invitat la Parchetul Militar pe toti cei care au participat la protestul de vineri seara si au fost raniti in urma interventiei jandarmilor sau pot furniza informatii importante despre violentele din Piata Victoriei.Corbu a explicat, luni, ca, in acest caz, ancheta a fost extinsa si pentru neglijenta in serviciu: "S-a inceput, initial, urmarirea penala in rem pentru purtare abuziva, abuz in serviciu si urmeaza sa fie extinsa pentru neglijenta in serviciu, in contextul in care cei doi militari jandarmi au fost lasati izolati de colegii lor".Procurorii au inceput audierile referitoare la interventia in forta a jandarmilor de vineri seara, cand protestele pasnice au fost denaturate si peste 400 de oameni au fost raniti.Intrebat daca ancheta se va opri doar la jandarmii care au actionat in Piata Victoriei sau va investiga si sefii care au dat ordinul, Corbu a explicat ca: "Problematica cercetarii urmeaza a fi examinata in ansamblu. Pot sa va spun ca s-au solicitat documente care vizeaza modul de organizare a misiunii de asigurare si restabilire a ordinii publice, in mod punctual cele prevazute in normele interne si conturate de prevederile Legii 550 (privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane - n.red.) ce contureaza activitatea Jandarmeriei Romane".Amintim ca, duminica, procurorii militari au facul apel la cei care au fost vineri in Piata Victoriei si care fie au fost raniti, fie au filmari si informatii despre violente sa se prezinte la Parchetul Militar din Capitala.Procurorii militari au precizat, intr-un comunicat de presa transmis sambata, ca s-au autosesizat dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei si au deschis un dosar penal privind modul in care au intervenit jandarmii . Parchetul Militar va prelua si toate plangerile penale depuse la sectiile de politie, pe care le va reuni intr-un singur dosar.Jandarmii au intervenit in forta, vineri seara, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.