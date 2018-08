Parchetul General a declasificat un protocol incheiat in 2015 cu DIPI

Ziare.

Protocolul a fost incheiat in anul 2015 si semnat de procurorul general de la acea data, Tiberiu Nitu, si ministrul de Interne, Gabriel Oprea. Potrivit protocolului, facut public vineri, se stabilea "constituirea de echipe operative comune; participarea la programe comune de formare, specializare, pregatire sau perfectionare profesionala".Cu alte cuvinte, aceleasi echipe comune de actiune care apar si in cazul celorlalte protocoale semnate de SRI cu sistemul judiciar si declasificate.Documentul mentioneaza si modul in care se face schimbul de informatii, fiind folosite locuri conspirative. "Schimbul de informatii, date, documente si materiale se efectueaza la sediul unitatilor de parchet sau in locuri anume stabilite de conducatorii acestora si sefii structurilor centrale sau teritoriale ale Departamenului, prin procurori si ofiteri anume desemnati, cu respectarea confidentialitatii, respectiv a protectiei informatiilor clasificate".Totodata, partile se obligau sa se informeze reciproc cu privire la datele sau informatiile obtinute din activitatea specifica. "In cauze complexe sau ori de cate ori Partile apreciaza necesar, cooperarea efectiva se realizeaza pe baza unor planuri comune, cu precizarea sarcinilor concrete ce revin fiecareia", se arata in protocol.Sursa citata specifica faptul ca la cerere sau din oficiu, partile se informeaza reciproc si oportun cu privire la datele sau informatiile obtinute din activitatea specifica care pot prezenta interes pentru realizarea misiunilor celeilalte parti. Documentul precizeaza insa ca partile nu au voie sa vorbeasca despre aceasta intelegere."Atunci cand considera necesara introducerea in dosarele penale a acelor informatii, documente sau materiale clasificate cu utilitate probatorie determinanta pentru solutionarea unorcauze, puse la dispozitie de Departament, Parchetul solicita acestuia. in scris si argumentat, declasificarea. (3) in cadrul activitatilor de cooperare, Parchetul nu poate deconspira personalul, mijloacele, metodele, tehnica si echipamentul de lucru, precum si sursele secrete de informatii ale Departamentului (...) Art. 13 Partile au obligatia de a pastra, cu titlu permanent, confidentialitatea asupra incheierii protocolului, precum si a datelor inscrise in acesta sau rezultate in cadrul cooperarii", prevede protocolul.In momentul intrarii in vigoare, in luna august 2015, alte trei protocoale de colaborare intre cele doua institutii au fost abrogate. "Partile vor asigura insusirea, cunoasterea temeinica si aplicarea intocmai a prevederilor protocolului de catre personalul propriu, inclusiv de catre structurile/unitatile de parchet teritoriale si serviciile de informatii si protectie interna judetene, in raport cu sarcinile ce le revin in aplicarea acestora", mai arata documentul.