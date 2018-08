Parchetul General publica lista cu gazele si munitia folosite de jandarmi la protest. Ultimele date din ancheta

Acestea sunt:

Masura a fost luata avand in vedere dezbaterile din spatiul public privind tipul gazelor lacrimogene folosite de catre Jandarmeria Romana in timpul evenimentelor violente ce au avut loc in ziua de 10 august 2018 si, respectiv, in noaptea de 10/11 august 2018, cu ocazia manifestatiei din Bucuresti, Piata Victoriei, precum si starea de ingrijorare produsa in randul persoanelor participante la miting si care au fost expuse substantelor folosite, pentru a da posibilitatea analizarii si stabilirii existentei sau inexistentei unor consecinte medicale.Munitia neletala si gazele lacrimogene folosite au "certificat de calitate si garantie", precum si "declaratie de conformitate", precizeaza Parchetul General intr-un comunicat de presa.cu efect iritant lacrimogen pentru arma lansator; tipul substantei CS (orto-clorobenzalmalanonitril);; tipul substantei CS (orto-clorobenzalmalanonitril);cu substanta iritant lacrimogena; tipul substantei CS concentratie 1%;cu substanta iritant lacrimogena; tipul substantei OC (oleoresin-capsicum concentratie 10%);cu substanta iritant lacrimogena; tipul substantei OC (oleoresin-capsicum concentratie 10%);cu substanta iritant lacrimogena; tipul substantei CS (ortho-chlorbenzylidenmalononitrile concentratie 1%);pentru arma lansator cu efect iritant lacrimogen-incarcatura cu efecte multiple iritant lacrimogene CS (fumigen, acustic, luminos, de consternare, de iluminare, cinetic, de antrenament).Procurorii arata ca in cauza au fost inregistrate pana in prezent un numar de 211 plangeri penale si au fost audiate 92 de persoane."De asemenea, mentionam ca a fost atasat dosarului de urmarire penala Ordinul de interventie din data de 10 august 2018 intocmit de catre comandantul actiunii si aprobat de prefectul municipiului Bucuresti prin contrasemnare", mai arata anchetatorii.Procurorii au mentionat ca in prezent se desfasoara activitati investigative de anvergura pentru identificarea persoanelor implicate in comiterea violentelor, inclusiv din randul fortelor de ordine.